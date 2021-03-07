Yıldırım'da 4 bin kişi işe yerleştirildi Yıldırım Belediyesi ücretsiz teknik eğitim kursları ile kalifiye eleman ihtiyacı olan işletmelerin imdadına yetişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım'da 4 bin kişi işe yerleştirildi Yıldırım Belediyesi ücretsiz teknik eğitim kursları ile kalifiye eleman ihtiyacı olan işletmelerin imdadına yetişti

İHA

Yıldırım'da 4 bin kişi işe yerleştirildi Yıldırım Belediyesi ücretsiz teknik eğitim kursları ile kalifiye eleman ihtiyacı olan işletmelerin imdadına yetişti

Bursa'da kalifiye eleman ihtiyacı olan işletmeler için ücretsiz teknik eğitim kursları düzenleyen Yıldırım Belediyesi 4 bin kişinin istihdamına katkı sağladı.
Yıldırım Belediyesi, nitelikli iş gücü oluşturup istihdama katkı sağlamak amacıyla ücretsiz teknik eğitim kursları düzenliyor.
Sanayi şehri Bursa’da işverenin nitelikli, kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak ve gençlere istihdam yaşatma adına Yıldırım Belediyesi’nden önemli bir adım geldi. Yıldırım Belediyesi, ücretsiz teknik eğitim kursları ile hem meslek öğretecek hem de iş sahibi yapacak.
1 Nisan’da başlayacak CNC Torna Eğitimi, CNC Freze Eğitimi, CadCam (Solid Works Solidcam), Makine Tasarım (Solid Works Solid Cam Tabanlı), Saç Metal Kalıp Tasarım, BebeÇocuk Modelistliği, Jakarlı ve Armürlü Dokuma Desen Desinatörlüğü, Endüstriyel Dikim Makinesi Operatörlüğü eğitimleri ile eğitimde ve istihdamda yer alamayan gençlere, yetkinliklerine ve geliştirilebilir özelliklerine uygun mesleki beceriler kazandırmak ve istihdama katılmaları hedefleniyor.
“Kalıcı istihdam hedefimiz”
Eğitimler ile ilçedeki mevcut işgücü niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, teknik eğitimler kapsamında düzenlenen mesleki eğitim programlarının İŞKUR ve MEB destekli programlar olduğunu ve kurs sonunda başarılı olan öğrencilere sertifika verileceğini belirtti. Başkan Oktay Yılmaz, “Genç nüfusun istihdam edilmesi için istihdam açığı olan meslek gruplarında becerilerinin geliştirilmesi ve iş hayatına kazandırılması sonucunda Yıldırım ilçesindeki genç işsiz oranının düşürülmesi ile başta tekstil sanayisi olmak üzere, otomotiv sanayi ve makine sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilerek kalıcı istihdamın sağlanması en önemli hedefimiz” dedi.
“4 bin kişiyi işe yerleştirdik”
Kurdukları istihdam ofisleriyle işveren ve iş arayanları buluşturduklarını söyleyen Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğimizde bir istihdam ofisi oluşturduk. Bunu da İŞKUR’la beraber yaptık, onların çok ciddi desteği oldu. BTSO’yu ve BEKSİAD’ı da işin içine kattık. Geçtiğimiz yıl hizmete başladık ve 6 binin üzerinde başvuru aldık ve 4 bin arkadaşımızı işe yerleştirdik. Sanayicinin nitelikli iş gücüne ihtiyacı var, bizim de genç nüfusumuz iyi. Bu anlamda kalkınma ajansı ile bir proje geliştirdik, atölyeler kurduk. Salgın sürecinden dolayı eğitimler veremiyoruz ancak yakın zamanda başlayacağız. Burada eğitimler vererek bu arkadaşlarımızın iş bulmalarına katkı vereceğiz. Böylece hem sektörün canlı kalmasına destek sağlamış hem de gençlerimize çalışma alanı oluşturmuş olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da bir kız çocuğunu taciz eden şüpheliyi çevredekiler darbetti(YENİDEN)
YEREL HABERLER Bursa'da bir kız çocuğunu taciz eden şüpheliyi ...
Bursa'da bir kız çocuğunu taciz şüphelisini çevredekiler darbetti
YEREL HABERLER Bursa'da bir kız çocuğunu taciz şüphelisini ...
Orhangazi Halk Dansları Topluluğu'ndan Kadınlar Günü'ne özel klip
YEREL HABERLER Orhangazi Halk Dansları Topluluğu'ndan Kadınlar ...
İkinci kattan düşen adam yaralandı
YEREL HABERLER İkinci kattan düşen adam yaralandı
Mangalın keyfini Uludağ’da çıkardılar Mangalını alan Uludağ’a çıktı Hem pistler hem de piknik alanları doldu
YEREL HABERLER Mangalın keyfini Uludağ’da çıkardılar Mangalını alan ...
"Girişimci ve üreten kadınlar başarının anahtarı olacak" TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın:
YEREL HABERLER "Girişimci ve üreten kadınlar başarının anahtarı ...
BUSKİ’de online abonelik dönemi
YEREL HABERLER BUSKİ’de online abonelik dönemi
BUSMEK’le ‘fırsat eşitliği’
YEREL HABERLER BUSMEK’le ‘fırsat eşitliği’
Bursa'da 2 kişi çöp yerine kendilerini yaktı
YEREL HABERLER Bursa'da 2 kişi çöp yerine kendilerini yaktı
‘Mavi Bursa’ için yoğun mesai
YEREL HABERLER ‘Mavi Bursa’ için yoğun mesai
İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Göçmen'de mutasyonlu koronavirüs tespit edildi
YEREL HABERLER İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Göçmen'de ...
Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan kadın şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan kadın şüpheli ...
Meme kanserinde kişiye özgü tanı ve tedavi
YEREL HABERLER Meme kanserinde kişiye özgü tanı ve tedavi
Turizm kervanı yola çıktı
YEREL HABERLER Turizm kervanı yola çıktı
"Birlik olursak güçlü oluruz" DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Kadınlar Günü'nü kutladı DOSBASİAD Başkanı Çevikel: "Birlik olursak güçlü oluruz"
YEREL HABERLER "Birlik olursak güçlü oluruz" DOSABSİAD Başkanı ...
Pazar atıkları çöp değil gübre oluyor
YEREL HABERLER Pazar atıkları çöp değil gübre oluyor
(Özel) 148 erkek içinde tek kadın vatman
YEREL HABERLER (Özel) 148 erkek içinde tek kadın vatman
Kalın bağırsak kanseri riskini azaltmanın yolları
YEREL HABERLER Kalın bağırsak kanseri riskini azaltmanın yolları
Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son anları kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son ...
Kadın şoförü gören araçtan inmek istedi, yolculuk yapınca hayran kaldı
YEREL HABERLER Kadın şoförü gören araçtan inmek istedi, yolculuk ...
Kadın oto yıkamacıyı görenler şaşkınlık yaşıyor
YEREL HABERLER Kadın oto yıkamacıyı görenler şaşkınlık yaşıyor
Aylar sonra ikinci el oto pazarı açıldı Araç almaya gelenler yüksek fiyatlar yüzünden bakmakla yetindi
YEREL HABERLER Aylar sonra ikinci el oto pazarı açıldı Araç almaya ...
İyilik yapmak isterken alevlerin arasında kaldı
YEREL HABERLER İyilik yapmak isterken alevlerin arasında kaldı
(Özel) Eşini bıçaklayan koca ile aldatan kadın eşit kusurlu Aldatanla bıçaklayan eşler ortak kusurlu sayıldı Yargıtay’dan emsal kusur kararı
YEREL HABERLER (Özel) Eşini bıçaklayan koca ile aldatan kadın eşit ...