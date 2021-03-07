Gürsu Belediyesi'nden vatandaşlara deprem bilinci

Gürsu Belediyesi “Deprem Haftası” dolayısıyla ilçe halkına deprem çantası malzemeleri dağıttı.

Gürsu Belediyesi Kapalı Pazar Alanı’nda oluşturulan stantta, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte, alışverişe gelen vatandaşlara, deprem çantalarında öncelikli bulunması gereken malzemeler dağıtıldı.

Gürsu’nun bir deprem bölgesi olduğu bilinciyle çalışmalar yaptıklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hemşehrilerimizin deprem bilinci ile yaşamasının muhtemel depremlerin can kaybı olmadan atlatılmasındaki önemini biliyoruz. Bu amaçla hepimizin evlerinde bulunması gereken deprem çantasında yer alması öncelikli olan ürünleri kapalı pazar alanımızda hemşehrilerimize hediye ettik. Muhtemel depremlere karşı hazırlıklı olunmasının önemini vurguladık " dedi.

Gürsu Belediyesi tarafından hazırlanan ve stantta dağıtılan broşürde, yaşanması muhtemel depremlere karşı alınması gereken önlemler anlatıldı ve hazırlıklı olunmasının önemi vurgulandı.

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