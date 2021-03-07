Bursa için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Bursa için 'zirai don' alarmı verildi.

Bugün saat 18.00'dan itibaren başlayarak pazartesi saat 09.00'a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda, "Zirai faaliyetlerin devam ettiği yerlerde hafif zirai don riski beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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