Frutti Extra Bursaspor - Bahçeşehir Koleji: 67-64

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Sinan İşgüder, Hüseyin Çelik

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Xavier Munford 26, Lamar Anthony Peters 7, Marial Shayok 5, Oğuz Savaş 11, Metin Türen, Stefan Bircevic 7, Kenneth Kadji 3, Can Maxim Mutaf 3, Ender Arslan 2, Birkan Batuk 3

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: İsmet Akpınar 5, Erick Obrien Green Ii 7, Stefan Jankovic 6, Erkan Yılmaz 5, Vladimir Stimac 18, Shannon Eugene Evans Ii 10, Thomas Akyazılı 9, Burak Can Yıldızlı 2, Mükremin Deniz Kılıçlı 2, Peyton James Aldridge1.PERİYOT: 14-24

DEVRE: 30-36

3.PERİYOT: 50-49ING Basketbol Süper Ligi'nde Frutti Extra Bursaspor, son anları nefes kesen mücadelede evinde ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 67-64 yendi.

İlk dakikalarda Munford ve Peters´ın basketleriyle etkili olan Bursa temsilcisine, Stimac´ın sayılarıyla cevap veren Bahçeşehir Koleji, 5. dakikayı 8-11 önde geçti. Evans´ın da skor katısıyla hücumda ritim bulan İstanbul ekibi, İsmet Akpınar´dan da verim alınca periyodu 14-24 önde tamamladı.

İkinci periyoda Oğuz´un basketleriyle başlayan Bursa ekibi, Bircevic ve Birkan´dan gelen dış atış isabetleri sonrası farkı 4´e indirdi: 24-28. Savunma ağırlıklı geçen bu süreçte her iki ekip de kolay atış şansı bulmakta zorlandı. Evans ile konuk ekip farkı yeniden çift hanelere çıkarmasına karşın, soyunma odasına 30-36 üstün girdi.

Dönüşte karşılıklı sayılar görülürken, savunmasını sertleştiren ev sahibi Munford-Oğuz ikilisinden skor katkısı alırken, 25. dakikada Peters´ın dış atış isabetiyle eşitliği sağladı: 40-40. Akabinde Munford´un basketiyle de öne geçen Bursa temsilcisi, bu avantajını korudu ve final periyoduna 50-49 üstün başladı.

Son periyot Kadji´nin dış atış isabetiyle başladı. İki ekip de bu bölümde skorer bir görüntü çizerken, üç sayı çizgisi gerisinden yüksek yüzde ile oynayan Frutti Extra Bursaspor, skor avantajını sürdürdü. Maçın son dakikasına 65-64´lük ev sahibi ekibin üstünlüğü ile girildi. Shayok, serbest atışları değerlendirerek takımını rahatlatırken, Frutti Extra Bursaspor mücadeleyi 67-64 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-03-07



