Yaralı şahin tedavi ettirildi



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) BURSA'da ormanlık alanda bacağından ve kanadından yaralı olarak bulunan şahin, jandarma tarafından veterinere götürüldü. Tedavisi yapılan şahin, doğaya salınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, Karasu mevkisindeki ormanlık alanda yaralı bir şahin gördü. Bacağından ve kanadından yaralı olduğu tespit edilen şahin, tedavisini yapılması için jandarma ekipleri tarafından veterinere götürüldü. Yapılan tedavinin ardından şahin, doğaya salınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2021-03-07 19:51:46



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