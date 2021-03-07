Bursaspor’da 3 yönetici istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un deplasmanda Boluspor’a yenilmesinin ardından yönetim kurulu üyeleri Besim Hacıoğulları, Talip Aynigül ve Emir Akbayır istifa etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da Boluspor maçı sonrası istifalar geldi. Yeşilbeyazlı takımın 21 mağlup ayrıldığı maç sonrası yönetim kurulu üyeleri Besim Hacıoğulları, Talip Aynigül ve Emir Akbayır görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde yedek yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Ersoy Horoz’un ardından bir başka yedek yönetim kurulu üyesi Okan Bayrak da aynı kararı aldığını açıkladı. Bursaspor’da istifa eden 3 yönetici ise, sosyal medya hesaplarından şu ortak açıklamayı yaptı:
“Büyük Bursaspor camiası Biz ailemizden, işimizden, gücümüzden feragat ederek gönülden, elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Fakat gördüğümüz lüzum üzerine aktif görevimizden istifa ediyoruz. Şanlı Bursaspor taraftarı her zaman kalbimizdesiniz. Şanlı Teksas, şanlı Bursamız herkes hakkını helal etsin. Biz helal ediyoruz. En büyük Bursaspor.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.