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'Dur' ihtarına uymadı, 20 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı

DHA

'Dur' ihtarına uymadı, 20 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı


 İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA´da kısıtlama saatlerinde polisin `dur´ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Adem K.(29), 20 kilometrelik kovalamacanın ardından tarlaya girerek saklanmaya çalışırken yakalandı. Çalıntı otomobille polisten kaçtığı tespit edilen Adem K. basın mensuplarının "Polisten neden kaçtın?" sorusunu "Uyuşturucu içiyordum korktum kaçtım" diye yanıtlarken, bir polis memuru "Polisten niye korkuyorsun, hırsızlık yaparken Allah´tan kork" diyerek tepki gösterdi. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Kayapa Mahallesi, Bursa-Balıkesir Caddesi´nde meydana geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Üçevler Mahallesi, Ahıska Caddesi üzerinde seyreden Adem K. idaresindeki plakasız otomobili durdurmak istedi. Dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü.TARLADA SAKLANIRKEN YAKALANDIBölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edilirken Adem K., Bursa-Balıkesir Caddesi´nde kaçışını sürdürdü. Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından kaçamayacağını anlayan şüpheli araçtan inerek tarlaların bulunduğu bölgeye doğru  koşarak kaçmaya başladı. Bölgeyi ablukaya alarak giriş-çıkışları kapatan ve arama çalışması başlatan ekipler Adem K.´yı çalıların arasında saklanırken yakaladı."POLİSTEN NİYE KORKUYORSUN, HIRSIZLIK YAPARKEN ALLAHTAN KORK"Ekipler otomobilin çalıntı olduğunu tespit ederken Adem K.´nın çok sayıda suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli basın mensuplarının "Polisten neden kaçtın?" sorusunu "Uyuşturucu içiyordum korktum kaçtım" diye yanıtladı. Bu sırada bir polis memuru Adem K.´ya "Polisten niye korkuyorsun, hırsızlık yaparken Allah´tan kork" diyerek tepki gösterdi.Gözaltına alınan Adem K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-03-08 09:18:41

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