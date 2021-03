(Özel) Bursa Şehir Hastanesi’nin Yanık Merkezi kadın sağlıkçılara emanet

Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Yanık Merkezi ikisi cerrah 3 kadın doktor olmak üzere yüzde 80 kadın sağlıkçıya emanet. Açıldığı günden beri başta Bursa olmak üzere Marmara Bölgesi ve diğer illere de hizmet veren merkezde 742 ameliyat yapılırken, 2 bin 545 hasta da polikliniklerde şifa buldu.

Bursa Şehir Hastanesi’nde 2019 yılının eylül ayından itibaren klinik ve yanık polikliniği olarak açılan Yanık Merkezi, 2 poliklinik, 12 yataklı servis, 14 yataklı üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi ile başta Bursa olmak üzere Marmara Bölgesi ve diğer bölgelere hizmet veriyor. Yanık merkezinde bir genel cerrahi uzmanı, bir çocuk cerrahisi uzmanı bulunuyor.

Cerrahi uzmanları başta olmak üzere çalışanlarının yüzde 80’ini kadınların oluşturduğu merkez, sıcak sıvı yanıkları, ısı temas yanıkları, kimyasal yanıklar, donma yanıkları, elektrik yanıkları, inhalasyon yanıkları gibi sebeplerle yanmaya maruz kalmış hastalara hizmet veriyor.

Cilt yanık yüzde oranı ve yanık derecesi düşük yanıklar poliklinikte ayaktan takip ve tedavi ediliyor. Ayrıca, pansuman, debritman, eskaratomi, fasiyal eksizyon, greft ameliyatları operasyonları da başarı ile yürütülüyor. Yanık Merkezi''nde açıldığı günden bu yana 742 ameliyat gerçekleştirildi, 2 bin 545 hasta şifa buldu.

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi Genel Cerrah Operatör Doktor Selma Beyeç, “Yanık merkezimiz açıldığı Eylül 2019’dan beri hem erişkin hem çocuk hastalara hizmet vermektedir. Hastalarımızın çoğu Bursa’dan gelse de onun haricinde özellikle komşu iller, Güney Marmara bölgesi ve Marmara’ya komşu bölgelerden de hasta kabul etmekteyiz. Merkezimizde 3 kadın doktorumuz çalışmaktadır. Çocuk cerrahı, genel cerrah ve pratisyen hekimimiz var. Ayrıca merkezimizde çalışmakta olman arkadaşlarımızın ve yardımcı sağlık personelimizin yüzde 80’i kadın diyebiliriz” dedi.

“Kadın cerrahlar bu alanda başarı ile çalışıyor”

“Son yıllara kadar cerrahi alanda erkek egemendi ama birkaç yıldır kadın cerrahlar bu alanda başarı çalışıyor” diyen Selma Beyeç, “Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Seher Demirer, bundan önce başkanlık yapan Prof. Dr. Yeşim Erbil hocamız da kadın cerrahlarımızdandır. Bu vesile ile sağlık, üretim sektörü, sanayide, hizmet sektöründe, tarımda, evde çalışan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Kadın cerrah olmak zor. Yanıkla uğraşmak ekstra zor. Bunun yanında anne, eş, evlat olmak ekstra yükümlülükler getiriyor. Bizler erişkin ve çocuktan sorumlu doktorlar olarak çalışıyoruz. 365 gün boyunca bizler arandığınız zaman ulaşılabilir olmanız gerekiyor. Eğer ihtiyaç varsa hastaneye ivedilikle gelmeniz gerekiyor. Bu da dolayısıyla sizin plan yapma durumlarınızı etkileyebiliyor. Son dakika değişiklikler yapmak durumunda kalabiliyorsunuz. Yanık öyle bir alan ki hastanın tedavisi uzun zaman alabiliyor. Aynı hastayı defalarca ameliyat edebiliyorsunuz. Bu süreçte hiç beklenmedik sıkıntılarla karşılaşılabiliyor. Dolayısıyla her zaman tetikte olmanız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Telefonumuz çaldığında kalp atışlarımız hızlanıyor”

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Çocuk Cerrahi Operatör Doktor Sabriye Dayı, yanık merkezinde ağırlıklı olarak kadınların çalıştığını ifade ederek,” “Kadınlar çok titiz, dikkatli, her şeyi en ince ayrıntısına kadar yapıyorlar. Bu bizim işimizin başarısına da yansıyor. Bölgede tek yanık merkezi olarak çalışmak ve bunun birçoğunun kadınların üzerinde yükselmesi ayrı bir başarı. Tabiki erkek çalışanlarımız da var. Onlara da teşekkür ediyoruz. 7/24 esasına göre çalışmak elbette zor. Bizler hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burası yoğun tempolu bir yer. Telefonunuz sürekli açık ve çaldığı zaman kalp atışlarınız hızlanarak acaba nasıl bir hasta geliyor diye onun endişesi içerisine giriyorsunuz. Onu nasıl tedavi edebileceğiniz gibi Tabi hastaların iyileşiyor olması büyük haz ve mutluluk. Bu alanı seçecek doktor adaylarımız için bu hazzı almak istiyorlarsa tercih edebilirler. İnsanların sağlığı çok önemli. Burada sabırla çalışmak gerekiyor. Bu konuda kendine güvenen arkadaşlarla varsa kendilerini bekliyoruz” dedi.

“Eve iş getirmemek imkansız”

“Bizim mesleğimiz hayatımızın hepsini kapsıyor” diyerek sözlerini sürdüren Sabriye Dayı, “Eve iş getirmemek gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü dosyalarla eve gitmek ve dosyalarımızı tamamlamak zorundayız. 8 saat burada yetmiyor. Telefonumuz günün her saati çalabiliyor. Telefonumuzu sessize alsak da titreşimle uyanmaya alıştık. Kalkıp hemen mutfakta görüşmeye başlıyorsunuz. 1 hastanın gelmesi sizin 10 ayrı telefon görüşmesi yapmanız demektir. Bu sürede bunu yapıyorsunuz. Saat 00.00’da başlıyorsa telefon görüşmesi 04.00’e kadar bu görüşmeler sürüyor. Dolayısıyla eve iş getirme değil de evde işsiz bir alan olursa daha iyi oluyor ama o da çok zor” ifadelerini kullandı.

“Hastanın iyi tedavisi için tartışıyoruz”

Bir vaka geldiği zaman çalışanların hasta için tartışmaya başladığını sözlerine ekleyen Dayı, “Bu hasta için en iyisini nasıl yapacağımızı tartışmaya başlıyoruz. Onun telaşını, özverisini görüyorsunuz. Diğer doktor arkadaşlarımızdan destekler alıyoruz. Bir eksiklik kalmaması gerekiyor. Örneğin başından kaynar su ya da yağ dökülen çocuklarımız geliyor. Burada göz doktorunun aranması gerekiyor. Fizik tedavisi, ortopedi gibi alanlarla görüşülmesi gerekiyor. O an hepsini düşünüyoruz ki ilerleyen zamanlarda bir eksiklik kalmaması gerekiyor. Yanıkta zamanında tedavi yapılmazsa kötü sonuçlar doğurabiliyor” şeklinde konuştu.

İki başarılı cerrah Beyeç ve Dayı tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

