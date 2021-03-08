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(Özel) 400 kadın kasap her gün 150 ton et işliyor Bıçakları ustaca kullanan kadın kasaplar erkeklere taş çıkartıyor

İHA

(Özel) 400 kadın kasap her gün 150 ton et işliyor Bıçakları ustaca kullanan kadın kasaplar erkeklere taş çıkartıyor

Türkiye'nin en büyük köfte fabrikasında çalışan 400 kadın kasap, her gün 150 ton et işliyor. Bıçakları ustaca kullanan kadınlar yılların kasaplarına taş çıkartıyor. Fabrika ve restoranlardaki 10 bin çalışandan 6 bin tanesini ise kadınlar oluşturuyor.
Türkiye genelinde 200'ü aşkın şubesi, 10 bin çalışanı bulunan Köfteci Yusuf tesislerinde üretilen etler 400 kadın kasabın elinden geçiyor. Firma genelinde 10 bin işçinin 6 binden fazlasını kadınlar oluşturuyor. Tesislerde ise 700 çalışandan 400’ü kadın. Karkas etleri bir çırpıda elden ele parçalara ayıran kadınlar, mesleklerini severek yaptıklarını ve çok da zor olmadığını söylüyor. Her gün 150 ton etin işlendiği tesislerden çıkan ürünler Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılıyor. Köfteci Yusuf, sadece kasap kadınlara değil, muhasebeden çağrı merkezine, garsonlardan kasiyerlere kadar üretimin her alanında kadınlara istihdam sağlıyor.
Firmada veteriner hekim olarak çalışan Melek Erkal, “İlk iş hayatıma burada başladım. Buradaki kadın istihdamını görünce çok şaşırdım. Burada 10 bin çalışanın yüzde 65’i kadın. Fabrikanın da çok büyük bir bölümü kadın kasaptan oluşuyor. Daha önce böyle bir ortamı hiç görmedim. Kadın kasap kavramını da burada görmüş oldum. Biz Köfteci Yusuf ailesi olarak ‘Kadın yapabilir mi?’ kavramını çok geride bıraktık. Burada ürün işlemeden kasaba, şube müdürlerinden operasyon ekiplerine kadar her alanda kadın çalışanlar çok fazla. Ben burada veteriner hekim olarak çalışıyorum. Burada eğitimli veya eğitimsiz, genç veya yaşlı birçok insan istihdam edilmekte” şeklinde konuştu.
“Günde tonlarca et kesiyoruz”
Gıda Mühendisi İrem Akın , 2 yıldır firmada çalıştığını ifade ederek, “Profesyonel hayatta kadınların ilerlemesinin önünü açan bu firmada görev almaktan çok mutluyum. Bütün kadınların Kadınlar Günü Kutlu olsun” dedi.
6 senedir tesislerde kasaplık yapan Ayşe Kacal, “6 seneden beri burada çalışıyorum. 3 çocuğumu okutuyorum. Kısmetse 3 sene sonra emekli olacağım. Bu tesislerde kadın emeği çok. Kadın emeği çok olduğu için Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Severek işimizi yapıyoruz. Hiçbir zorluğu yok. Alıştık artık. Günde tonlarca et kesiyoruz. İhtiyaç ne kadarsa o kadar et kesiyoruz” dedi.
Ürünleri anne eli değişmiş gibi hazırladıklarını dile getiren Nagihan Sevim, “İşimizi severek yapıyoruz. Ürünlerimize anne eli değmişçesine özenle ve sevgiyle üretiyoruz. Çalışmaya başladığımdan beri kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. 5 yıldır bu şirkette görev almaktayım” diye konuştu.
“Kendime güvenim geldi”
Fatma Tüysüz de 5 yıldır tesislerde çalıştığını anlatarak, “Kadınların ayakta durması için bu firma gerçekten büyük bir şans oldu. 5 senedir burada çalışıyorum. Buradan kazandığım para ile çocuklarımı okuttum. Üniversite okuyan oğlum mühendis oldu. Her kadın çalışmalı” ifadelerini kullandı.
Tesisin sucuk bölümünde çalışan İsmihan Uzun, kadınların ileriye yönelik düşünmesi gerektiğini dikkat çekerek, “İş hayatına atılmaları gerekiyor. Kendilerini her yerde göstermelerini isterim. 8 yıl önce burada işe başladığımdan bugüne kadınların bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Çalıştıkça kendime güvenim geldi. Şu an her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum” dedi.
6 yıldır kasaplık yapan İlknur Yaşa da, işinden memnun olduğunu, kadınlar olmasa dünyanın bu kadar güzel olmayacağının altını çizdi.
Ekonomiye ve istihdama örnek katkı
Türkiye genelinde 10 bini aşkın çalışan sayısı ve 200’den fazla şubesiyle; Hesaplı Kasap, Döner Y, Ekmek Arası Y, Burger Y ve Yolboyu Lezzetleri konseptleriyle tüm Türkiye’ye kaliteli ürünleri en uygun fiyatla buluşturan Köfteci Yusuf, istihdama ve ekonomiye değer katmanın yanı sıra ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan ‘kadın istihdamı’ konusunda da takdir topluyor.
Köfteci Yusuf'un sırrı kadınların başarısı
Köfteci Yusuf’un her alanında büyük rol üstlenen kadınlar; kasaplık, muhasebe, çağrı merkezi, kasiyerlik, idari yapı, şube müdürü, endüstri mühendisi gibi tüm alanlarda görev alırken dünyanın konuştuğu Köfteci Yusuf’un başarı sırrının arkasında kadınların özverisi ve cesareti yatıyor. Günlük 150 ton etin işlendiği Entegre Tesislerinde çalışan kadınlar karkas etleri ustaca parçalara ayırıp, paketlenip gönderilmesine kadar tüm süreçlerde büyük cesaretle görev yaparken tüm kadınlar işlerini severek yaptıklarını söylüyorlar. Kadınlar Köfteci Yusuf’un toplam istihdamın yüzde 65’ini oluşturuyor.

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