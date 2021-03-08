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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’de işsizliğe model olacak örnek merkez

İHA

Türkiye’de işsizliğe model olacak örnek merkez

Özellikle gençlerin işsiz kalmaması ve girişimcilik hayallerini hayata geçirmeleri için Kolektif Kariyer Merkezi’ni kuran Bursa’nın Gürsu Belediyesi, 30 gün gibi kısa sürede tam 477 kişiyi nitelikli ve yüksek maaşla iş sahibi yaparak önemli bir başarıya imza attı.
Türkiye’nin önemli sorunlarının başında işsiz gençler ve nitelikli, kalifiye işçi arayan işverenler geliyor. Bu alandaki boşluğu doldurmak için harekete geçen Bursa’nın merkez Gürsu Belediyesi, 1 yıllık çalışmanın sonucunda Türkiye’ye model olacak çok önemli bir merkez açtı. İşveren ve işçi arasında köprü olmak amacıyla yola çıkan Gürsu Belediyesi’nin Kolektif Kariyer Merkezi, hayata geçirdiği kamuözel sektör işbirliği ve farklı projelerle büyük başarı hikayesi yazıyor. 1 ay gibi kısa süre de istihdam alanında kamuözel sektör iş birliği ile beceri eğitim alan 477 kişiyi yerli ve yabancı firmalarda nitelikli işgücüne katan Kolektif Kariyer Merkezi bünyesinde hayata geçirilen Girişimcilik, Yazılım ve Dijital Ofisleriyle de çok önemli işlere imza atıyor. Öğrencilerin staj talepleri ve hareketlerini de takip eden merkez, özellikle yazılım, dijitalleşme ve oyun sektörü alanında onlarca girişimci gencin hayalini gerçekleştirmesine olanak sağladı.
7 şehirden 36 firma ile işbirliği protokolü
Böylesine önemli bir çalışmanın kısa sürede ciddi sonuçlar vermesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 7 şehirde faaliyet gösteren çok sayıda firma ile özellikle de yazılım, dijitalleşme ve oyun sektörü alanında girişimcilik iş birliği protokolü imzaladıklarını açıkladı. Başkan Mustafa ışık, “Merkezimizin kamu özel iş birliği ile beceri eğitimlerinin ardından 1 ay gibi kısa sürede nitelikli pozisyonda ve iyi bir ücretle tam 477 kardeşimizi işe yerleştirilmenin mutluluğunu yaşıyoruz “dedi.
İş insanları, sanayi bölgeleri, üniversiteler ve kamu iş birliği ile örnek bir istihdam modeli hayata geçirdiklerine dikkat çeken Mustafa Işık, sonuç odaklı çalışmaların sayısının artması ile ilçe de başta gençler olmak üzere işsizlik sorununu minimuma çekmeyi hedeflediklerini kaydetti. Işık, “Merkezimizde beceri atölyeleri, girişimcilik ofisi, yazılımdijital ve oyun sektörü ofisinin yanı sıra işçi arayan özel sektör ofisleri ve mülakat ofislerinin yanı sıra İŞKUR’da bulunuyor. Yani tüm işlemler bir çatı altında yapılıyor” şeklinde konuştu.

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