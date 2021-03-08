Keles’te yaylalar çiçek açtı

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Bursa'da baharın habercisi çiğdemler çiçek açtı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi çiçekleri erken uyandırdı.Keles ilçesine bağlı Gököz Mahallesi Maremşah Yaylası ve Harmanlar’da baharın habercisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı. Yaylara günü birlik gelen vatandaşlar, çiğdemleri görünce fotoğraf çektirerek muhteşem manzaranın tadını çıkardılar.

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