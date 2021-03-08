Metruk binadaki uyuşturucu ticaretine polis baskını

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA'nın İnegöl ilçesinde metruk binada uyuşturucu alışverişi yapan 2 şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakaladı.

İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Osmanbey Caddesi ile Refah Sokak'ın kesiştiği noktada bulunan metruk binada uyuşturucu satıldığı yönünde ihbar aldı. Gece yarısı metruk binaya baskın yapan ekipler, alıcı Ali Osman A. ile satıcı Serkan K.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde 1 şeffaf poşet içerisinde 95 gram bonzai, peçeteye sarılı 2,09 gram bonzai ve 11 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-08 11:00:27



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