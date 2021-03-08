Orhangazi’de 4. etap TOKİ konutlarının teslimi başladı

Orhangazi’de yapımı tamamlanan 292 adet konut, cami ve ticaret merkezinden oluşan TOKİ 4. etap projesinde daireler hak sahiplerine teslim edilmeye başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren konutların bulunduğu Hamzalı yolundaki proje alanına gelerek TOKİ yetkililerinden evlerini teslim aldı.

Toplu Konut İdaresi tarafından Orhangazi’de yapımı tamamlanan TOKİ konutlarının hak sahiplerine teslimine başlandı. TOKİ tarafından 2+1 ve 3+1 tipi konut inşa edilen Hamzalı yolu üzerindeki konutlar için sabah Belediye Başkanı Bekir Aydın, Ak Parti ilçe başkanı Gökhan Ulusu ve MHP İlçe başkanı Çetin İnci, konut hak sahiplerine konutlarının anahtarlarını teslim etti.

Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orhangazi’de TOKİ 4. etap konutların tamamlandığını belirterek, konutlarımız bütün hak sahiplerine hayırlı olsun dedi. Mart ayı sonuna kadar konut teslimlerinin süreceği TOKİ 4. etapta 292 adet konut bulunuyor. İlk gün 26 adet konutun teslimi yapılıyor. Vatandaşlar ise teslim aldıkları konutlarını görevliler eşliğinde gezip inceledi. Hak sahipleri konutlara tam not verdi.

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