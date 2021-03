Ağır sanayinin kadın çalışanları

Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/ BURSA (DHA)BURSA´da ağır sanayide çalışan kadınlar, zorlu iş şartlarına rağmen en az erkekler kadar başarılı oldu. Metal otomotiv parça imalatı alanlarında çalışan kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Kadının yapamayacağı iş olmadığını söyleyen fabrika çalışanı Ayfer Kaya Balcı (33), "Kasalama, genelde erkek işi olarak görülür. Ancak ben kasalama bölümünün sorumlusuyum. O kadar erkeğin başına bir kadın geldi" dedi.

Yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon döküm, alüminyum profil imalatı ve metal otomotiv parça imalatı alanlarında faaliyet gösteren Bursa´daki bir fabrika, 1,5 yıl önce uygulamaya koyduğu politika ile ağır sanayi fabrikaları ile yönetimsel kadrolarda kadınlar için istihdam alanı oluşturdu. Kısa zamanda pek çok kadından iş başvurusu alan firmada, kadın çalışan oranı yüzde 50´ye ulaştı. Metal otomotiv parça imalatı alanlarında çalışan kadınların sayısı ise her geçen gün arttı. Zorlu iş şartlarına rağmen ağır sanayi fabrikalarında çalışan kadınlar, erkeklerin egemen olduğu bir sektörde en az onlar kadar başarılı oldu.

Kadın istihdamına önem verdiklerini söyleyen Yasemin Yeşilova, "Ülkemizin nüfusunun yarısını erkekler, yarısını da kadınlar oluşturuyor. Maalesef bu eşit dengeyi biz işletmelerimizde göremiyoruz. Kadınların, erkeklere nazaran oldukça avantajlı özellikleri var. En önemli özelliklerinden biri takım çalışması. Biz tecrübelerimizle görüyoruz ki kadınlar bu alanda daha başarılı. Öne çıktıkça, daha fazla kadın istihdamı da artmaya başlamaktadır" dedi.

`KADIN ÇALIŞANLARIMIZ HER ALANDA KATKI SAĞLIYOR´

Ağır sanayide üretim yaptıklarını belirten Yeşiolava, "Alüminyum metaliyle uğraşıyoruz. Oldukça yoğun ve emek gerektiren işler yapıyoruz. İşletmemiz ilk kurulduğunda, teknolojinin bu kadar çok gelişmemiş olmasının da etkisiyle erkeklerin daha fazla çalıştığı bir işletmeyken, geldiğimiz noktada kadınların artı özelliklerinin de etkisini görerek, kadın çalışanlarımıza yer veriyoruz. Şu anda yaklaşık bin 200 çalışanımız var. Bunun yarısına yakınını hem üretim hem de yönetim seviyesinde kadınlar oluşturuyor. Bizler otomotiv ana sanayiye çalışıyoruz. Kulağa erkek işi, güç gerektiren bir iş gibi geliyor. Ancak bu, günümüzde böyle değil. Teknolojinin geldiği noktayla, takım çalışmasının daha da arttığı noktayla kadın çalışanlarımız işletmenin her alanında katkı sağlıyor. Kadınların yapamayacağı hiçbir iş yoktur" diye konuştu.

`AĞIRLIK KALDIRIYORUZ, TESTERE KULLANIYORUZ´

Ağır sanayide faaliyet gösteren fabrikada 3 yıldır çalışan Ayfer Kaya Balcı, "Kasalama bölümündeyim. Genel olarak matkap ve testere kullanıyorum. Bir kadın olarak, belli kaldırabileceğimiz ölçüler var. Bizde bir adet kolinin 60 kilo olduğu malzemeler var. Bizim için belki de en zor olanı fiziki güçten kaynaklı ağırlık kaldırmak olabilir. Ağırlık kaldırıyoruz. Testere kullanıyoruz. Matkap kullanıyoruz. Bunlar da ağır şeyler. 30 kasa üzerinden hesaplarsanız fiziki olarak güç gerektiren bir şey. Ağır sanayide herkes çalışabilir. Burada kadın erkek ayrımı yapılmaması gerekiyor. Ağır sanayi, fiziki şartlar gerektiriyor ama kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bölüm olarak kasalama işi genelde erkek işi olarak görülür. Ama ben şu an kasalama sorumlusuyum. O kadar erkeğin başına bir kadın geldi. Bu bence çok güzel bir şey. Herkesin başarabileceği bir şey. Bu bence bir kanıt, gurur verici bir şey" dedi.

`KADININ İŞ OLARAK YAPAMAYACAĞI SEKTÖR YOK´

Kadınlara kendilerine güvenmelerini söyleyen Ayfer Kaya Balcı, "Her kadına şunu söylemek isterim. Kadının isteyince yapamayacağı bir şey yok. İş olarak, güç ve kuvvet olarak söyleyebilirim. Belki kadın olarak bile ayırt etmemek gerekiyor. Bir insan, istiyorsa bunu yapabilir. İmkansızı veya bir engeli yok. Herkes her şeyi yapabilir. Ben bunun kanıtı olduğumu düşünüyorum. Buradan tüm arkadaşlara da örnek olsun" şeklinde konuştu.

`ERKEK YAPABİLİYORSA KADIN DA YAPAR´

Ağır sanayide 5 yıldır çalışan fabrika işçisi Gülay Sever (29), "İşimizin ağır olduğu doğru. Ama erkek ne yapabiliyorsa bir kadın olarak hepsini yapabiliyoruz. Transpaletlerle parçalarımızı kendimiz çekiyoruz. Kasaları masalarımıza kendimiz bırakıyoruz. Hiçbir erkekten destek almadan onların yapabildiği her şeyi burada tek başımıza yapabiliyoruz. Önceden kadın çalışan sayısı azdı ama şimdi neredeyse eşit seviyeye geldik. Onların yaptığı işi biz de gayet başarılı bir şekilde yapıyoruz ki şu an bu noktadayız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

