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'Yaren Leylek' 10'ncu yılda da Adem amcayla buluştu

DHA

'Yaren Leylek' 10'ncu yılda da Adem amcayla buluştu


Huzeyfe ÖZDEMİRMuammer İRTEMİsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA (DHA)BURSA'da yaşayan Adem amca ile dostluğu filme konu olan Yaren Leylek, Eskikarağaç Leylek köyüne bu yıl 10´ncu kez geldi. 'Yaren Leylek'in gelmesiyle çok mutlu olduğunu söyleyen balıkçı Adem Yılmaz, "Yaren benim evladım gibi. Altı ay boyunca ben balık tutup, ona yedireceğim" dedi.
Türkiye´yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa´nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçtiğimiz 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz´ın kayığına konan `Yaren´, bu yıl 10´ncu kez geldi. Yaren Leylek'in 10´ncu kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Geçen yıllara göre 3 gün geç gelen Yaren Leylek, sabah saatlerinde balıkçı Adem amcanın kayığına konarak, balık yedi. O anlar ise Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflandı.  
YUVASI İZLENEBİLİYOR
`Yaren Leylek ve Adem Amca´ hikayesi Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından ortaya çıkarıldıktan sonra, doğaseverler tarafından da ilgiyle takip edilmeye başlandı. 2019 yılında ise Karacabey Belediyesi´nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren Leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.
'YAREN LEYLEK BENİM EVLADIM GİBİ'
Yaren Leylek hikayesiyle tanınan balıkçı Adem Yılmaz, "Gelip gelmeyeceğini merak ettim. Çünkü bu yıl üç gün geç geldi. Geleceği konusunda tereddüt etmiştim. Allah´a şükür dün köye bugün de kayığıma geldi. Çok mutluyum. Köyümüz de Yaren Leylek'i çok seviyor. Her sene olduğu gibi köye bu sene de Yaren Leylek geldi. Yaren´in gelmesinden evladımın gelmesi gibi mutluyum. Altı ay boyunca balık tutup, ona yedireceğim. Umarım her yıl gelir ve Adem amcasını sevindirir. Üç evladım vardı, dördüncüsü de Yaren oldu. Yaren´in bu sene özlemini çok çektik. Çok huzurlu ve sevinçliyim. Yaren´le hikayemiz kitap olursa çok güzel olur. Bundan şeref duyarım" şeklinde konuştu.
'HERKESTE HEYECANLI BİR BEKLEYİŞ VARDI'
Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Yaren´in yaşı arttığı için bu yıl tedirgin bir bekleyişimiz vardı. Komşu köylere leylekler geldiği için gözümüz hep havadaydı. Bu süreçte Adem amca ile tedirgin bekledik. Leyleklerin ömürleri ortalama 10 yıl, biz Yaren´in 10 ile 14 yaş arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Yaşlı olmasından dolayı göç konusunda tedirgindik. Yaren dün yuvasına geldi ve kondu. Herkeste heyecanlı bir bekleyiş vardı. Biz Yaren´i kayığa konmasından anlıyoruz. Bu sabah Yaren ile Adem amca kavuştu, Yaren kayığa kondu. Bu hikayeyi yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak için sosyal medyada da kampanya başlatıyoruz" diye konuştu.
'6 AYLIK BU YIL DA SONA ERDİ'
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da " Adem Amca ile Yaren'in buluşması bu yıl onuncu kez gerçekleşti. Yarenseverlerin gözü aydın. Yaren Leylek bu yıl köyümüze gelen ilk leylek. Çok mutlu ve sevinçliyiz. Bu durum tüm Türkiye´nin takip ettiği bir konu. Prag Film Festivali´nde bu hikaye ödül aldı. Dünyaya mal olmuş bir konu aslında. Altı aylık hasret sona erdi. Yaren Leylek, onuncu yılda da Adem amcaya kavuştu. Altı ay buradaki sıcak iklimde yaşayan Yaren Leylek, kilometrelerce uzaktan hiç yolunu şaşırmadan yine yuvasına gelmiş oldu. Yaren'in gelmesiyle beraber Eskikarağaç Leylek köyüne insanlar gelmeye başladı. Yaren'e yetişkin olduğu için çip takamadık ama yavrularına bu yıl Karacabey Belediyesi olarak çip takacağız" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Muammer İRTEM-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)-
2021-03-08 11:42:42

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