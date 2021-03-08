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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Bursa’da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor

İHA

(Özel) Bursa’da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 500 kadın polis, suçlularla mücadele ederek şehrin güvenliğini sağlıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan 500 kadın polis, şehrin güvenliği için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Asayişten trafiğe, atlı timlerden narkotiğe, yunuslardan şahinlere kadar şehrin her noktasında görev yapan kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadın Gününü de unutmadı. Trafikte kadın şoförleri durdurarak çiçek veren polisler, kadınların gününü kutladı.
Kadın trafik polisleri yanlış park eden araçları sık sık uyarırken, maske ve mesafe konusunda Bursalıları hassasiyete davet etti. Bu arada Yunus ekipleri de, trafik suçu işleyenlere ceza yazıyor. Yunuslar, trafik yoğunluğunu takip ederek kazaların önüne geçiyor.
Gençler başta olmak üzere insanları zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan narkotik polisleri ile toplumsal olaylara müdahale için çevik kuvvet ekipleri ve atlı timler de düzenli olarak eğitimlerine devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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