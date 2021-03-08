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Bursa'da aracına at bağlayıp caddelerde koşturdu.

Osmangazi ilçesinde yol alan sürücüler karşılaştıkları manzarayla büyük şaşkınlık yaşadı. Yunuseli Mahallesinde 16 FT 790 plakalı aracıyla ilerleyen sürücü, aracına bağladığı atı caddelerde koşturdu. Atı araca bağlayıp koşturan sürücüyü gören vatandaşlar bu duruma büyük tepki gösterdi.

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