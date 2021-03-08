Kadınların korona ilacı nakış, makrome, resim

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin en büyük workshop faaliyetinde bir araya gelen kadınlar, sokağa çıkma kısıtlamaları, maske mesafe tedbirleri ve iş yerlerine uygulanan kısıtlamalar yüzünden ağırlıklı olarak evlerde geçirdikleri son bir yılın stresini punch nakışı ve makrome yaparak, kanvas tablo boyayarak attı.

Korona virüs salgıyla birlikte uzaktan eğitim yüzünden çocukların sürekli evde olması, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evlerde geçirilen sürenin artması gibi nedenler özellikle son bir yıldır ev hanımlarının yükünü iyice arttırdı. Çocuklarıyla ilgilenmek ve artan ev işleri yüzünden kendilerine zaman ayıramayan ev hanımları, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen workshop etkinliğiyle adeta nefes aldı. Bursa’nın sarı listede yer almasıyla aylar sonra hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmamasını kadınlar için fırsata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınlara özel workshop etkinliği düzenlendi. Normalde 10’ar 20’şer kişilik gruplar halinde yapılan etkinlik, 130 kadının katılımıyla Türkiye’nin en büyük workshopuna dönüştü.

Pandemi sürecinde zamanlarının büyük bölümünü evlerinde geçiren, sosyal ve psikolojik olarak yıpranan ev hanımlarının gönüllerince bir gün geçirebilmesi için Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Beyazıt Salonu dev bir atölyeye dönüştürüldü. Son zamanlarda kadınlar arasında oldukça popüler hale gelen punch nakışı, makrome ve kanvas tablo boyama etkinliklerine katılan kadınlara BUSMEK eğitmenleri tarafından yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi. Uzman eğitmenlerin gözetiminde yapılan etkinlikte kadınlar pandemi nedeniyle bir yıldır evde kalmanın stresini nakış ve makrome yaparak, tablo boyayarak attı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da aylar sonra evlerinden çıkıp, kendilerine zaman ayırma imkanı bulan kadınlarla bir araya geldi. Masaları tek tek gezen Başkan Aktaş, etkinliğe katılan kadınlarla sohbet etti. Pandemi nedeniyle tüm insanlığın zorlu bir süreçten geçtiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Zor bir süreci birlikte atlatıyoruz. Risk devam ediyor. Ağzımızda maskeler, mesafeli oturma düzenleri ile bir araya geldik. Altyapı, üstyapı, imar, yeşil alan düzenlemeleri elbet yapılacak ancak bir şehrin normalleşmesi için kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetler büyük önem taşıyor. İstedik ki aylarda evlerinde olan kadınlarımıza özel bir etkinlik yapalım. İlginin yoğun olması bizleri de mutlu etti. Ben tüm kadınlarımıza sağlıklı, sıhhatli, hayırlı bir ömür diliyorum. Kadınlar gününüzü kutluyorum” dedi.

Workshopta kanvas tablo boyama etkinliğine katılan ve ilk kez böyle bir deneyim yaşadığını belirten emekli stilist Cemile Çevik, “Korona virüs yüzünden zamanımızın neredeyse tamamını evde geçirdik. Sıkıldık, bunaldık. Bu etkinliğini duyunca katılmak istedim. Gerçekten çok keyifli zaman geçirdim. Tablo boyamayı burada öğrendim. Bundan sonra da devam ettirmeyi düşünüyorum” dedi.

Üniversite sınavlarına hazırlanan Selin Selen Ergün de zamanının neredeyse tamamını evde ders çalışarak geçirdiğini belirterek, “Annemin sayesinde bu etkinlikten haberim oldu. Değişiklik olsun diye katılmak istedim. Gerçekten büyük keyif aldım. İlk kez denememe rağmen punch nakışını çok sevdim. Bu tür etkinliklerin devamını dilerim” dedi.

Panch nakışı workshopuna katılan Büşra Pehlivan Akçay da aylar sonra ilk kez evden çıktığını belirterek, kendisi için de büyük moral olan etkinlik nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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