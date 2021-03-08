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Panorama 1326 Bursa, konuklarını büyülüyor Simav Belediye Başkanı Biçer, Fetih Müzesi’nde Biçer: “Kendimi 6 Nisan 1326’da Hissettim”

İHA

Panorama 1326 Bursa, konuklarını büyülüyor Simav Belediye Başkanı Biçer, Fetih Müzesi’nde Biçer: “Kendimi 6 Nisan 1326’da Hissettim”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kendisini ziyaret eden Kütahya Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ile Simav Cumhuriyet Savcısı Abdullah Şen’i Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırladı. Başkan Dündar ile birlikte müzeyi gezen konuk belediye başkanı Biçer, “Gerçekten insanı büyüleyen, muhteşem bir eser olmuş. Kendimi, 6 Nisan 1326 tarihinde hissettim” dedi.
Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya kazandırdığı dünyanın en büyük tam panoramik müzesi Panorama 1326 Bursa, ziyaretçilerini büyülüyor.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ziyaret için gelen konuklarına müze hakkında bilgiler verirken, “Müzemiz, 42 metre çatı açıklığı ile dünyanın en büyük tam panoramik müzesi. Aynı zamanda bir kültür merkezi olarak kullandığımız müzemizde konferanslar, resim sergileri ve sanat gösterileri gibi pek çok etkinlikgerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Bursa’nın 6 Nisan 1326 tarihindeki fetih gününün resmedildiği dev küreyi büyük bir hayranlıkla inceleyen Simav Belediye Başkanı Adil Biçer de, “Kubbenin altına girdiğim anda sanki o tarihe gittim. O günleri yaşadım. Resmedilen figürleriyle, kuş ve nehir sesiyle, kullanılan materyalleri ile beni adeta 6 Nisan 1326’ya, o tarihlere götürdü” dedi. Konuk belediye başkanı Biçer, “Bursa’ya, ülkemize böylesine büyük bir eser kazandıran Mustafa Başkanımızı kutluyorum. Öğrendiğime göre Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, tarihte bir savaşın değil barışın resmi olmuş. Ecdâdımızın asırlar boyu uyguladığı barış içinde, adâletle yaşama düsturunu yansıtan bir eser olmuş. Mustafa Başkanımıza, bize gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Simav Cumhuriyet Savcısı Abdullah Şen de, böyle bir eserin payitaht şehri Bursa’ya kazandırılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, “Gezerken insanın gerçekten nutku tutuluyor. Özellikle gençlerimizin kendi tarihlerini öğrenip anlamaları açısından da çok faydalı bir eser olduğunu söylemek istiyorum” dedi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve Simav Cumhuriyet Savcısı Abdullah Şen, müzedeki hatıra para basma setinde Osmanlı’nın ilk akçesinden bastı.

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