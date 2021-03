Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ortak bir bildiri yayınlayarak “Hayat Birlikte Güzel“ mesajı verdi.

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi ile ilgili yapılan çalışmaları Bursa’ya taşımak üzere 2016 yılında BUİKAD, BUSİAD ve Yeşim Tekstil koordinatörlüğünde, KalDer’in desteğiyle kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformunda, farklı sektörlerden 34 WEPs (Kadının Güçlenmesi İlkeleri) imzacısı firma yer alıyor.

Platform, kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusuyla ilgili paydaşları bir araya getirerek firmalar arası öğrenme süreçlerini desteklemek, kadının güçlenmesi prensiplerinin ülke çapında yayılımını sağlamak, iş dünyası olarak aile içi şiddete karşı ortak bir politika geliştirmek ve böylelikle de etkiyi arttırmak üzere çalışmalar yürütüyor.

Dünyada ve Türkiye’de parlamentolarda, belediyeler ve belediye meclislerinde, şirket yönetim kurullarında, yönetim pozisyonlarında, bilimde ve akademide kadınların oranı hala olması gereken seviyede değil. İş yaşamında kadınlar eş değer işe eşit ücret alamamak, cam tavan uygulamaları, iş yerinde gerçekleşen toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddet, cinsiyetçi pratikler gibi çeşitli ayrımcı uygulamalara maruz bırakılabiliyor. İş yaşamındaki bu ayrımcı pratikleri önlemek için yasa yapıcıların, kamu kurumlarının ve de şirket yöneticilerinin yapabileceği düzenlemeler ve uygulamalar var.

Araştırma şirketi BAREM’in global ortağı WIN Grubu ile birlikte 35 ülkede 30 bin 253 kişiyle 21 Ekim 2020 15 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve Türkiye’den de 1001 kişinin görüşüne başvurulan bir araştırma, iş hayatında, evde ve politikada toplumsal cinsiyet eşitliğinde gelinen noktayla ilgili önemli veriler ortaya koydu. Araştırmaya göre dünyada, ülkesindeki kadın ve erkeklerin evde eşit konumlandığını düşünenlerin oranı yüzde 71 iken bu oran işyerlerinde yüzde 60’a, politikada ise yüzde 51’e düşüyor. Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin olduğunu düşünenlerin oranı; evlerde yüzde 58, işyerlerinde yüzde 56, siyasette ise yüzde 46 ile dünya ortalamasının altında. Türkiye bu oranlarla 35 ülke arasında 26. sırada yer alıyor. Listede Finlandiya başı çekerken, Japonya ise sonuncu durumda.

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği BUİKAD, hayatın her kesiminde kadının varoluşunu sağlamak ve güçlendirmek amacıyla yol gösterici olmayı, girişimci kadın sayısını arttırmayı, kadının yasama ve karar verme süreçlerindeki etkinliğini ve yönetsel gelişimini desteklemeyi hedefliyor ve stratejilerini bu doğrultuda hayata geçiriyor.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, "Günümüze dek süregelen endüstri hayatı içerisinde serbest girişimci kimliği ile güçlenen iş dünyası temsilcileri, ülkemizin ekonomik gelişimine sonsuz faydalar sağladı. Özellikle ihracat temelli büyüme stratejisine destek vermek adına canla başla çalışan sanayicilerimiz, coğrafyanın kader olmadığını ispatlarcasına dünyanın her köşesine ulaşıyor artık. Söz konusu bu gücün gelecek adına ne kadar değer taşıdığını, içinden geçtiğimiz pandemi koşulları bir kez daha ortaya koymuş durumda. Sanayicinin üretim ve ihracat hızı düştüğünde, ülke ekonomisinin de istenen seviyede ivmelenemediğini son büyüme rakamları da ortaya koymuş durumda. Pandeminin getirdiği olumsuz şartlar düzelse dahi, mevcut refah seviyemizin daha da artması ve her vatandaşımızın hak ettiği seviyeye ulaşması adına oldukça stratejik bir hamleyi bir kez daha hatırlatmak isterim: Kadın istihdamını arttırmak" dedi.

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşim Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, "Toplumdaki rolü ve sosyal hayata kattıkları yadsınamaz konumda olan kadınlar, geçmişte olduğu gibi gelecekte de erkeklerle birlikte yan yana omuz omuza durarak çağa yön vermeyi sürdürecek. Her ne kadar istatistikler bu sürecin daha da hızlanması ve söz konusu katkının maksimize olması adına daha çok yolumuzun olduğunu ortaya koysa da, gelecekten ümidimizi yitirmeden bu amaca doğru koşmaya devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), 2021 yılının Dünya Kadınlar Günü temasını “Kadınların liderliği ve eşit katılımı” olarak açıkladı. Hepimiz eşit bir gelecek kavramının; siyasetten akademiye, bilimden sanata, kamudan özel sektöre kadar hayatın her alanında kadının lider pozisyonlarda yer alması ve karar alma mekanizmalarına katılımıyla mümkün olduğunu biliyoruz. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacıları, iş yaşamında kadınların güçlenmesine yönelik ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik edici politikalar, planlar ve de uygulamalar geliştirmeyi taahhüt ediyor. WEPs imzacıları; iş hayatında eşitlik ve kadın hakları için savunuculuk yapmak, kadınların karşılıksız bakım emeğini azaltacak çalışmalar yürütmek, kadınların güçlenmesi için plan ve programlar yapmak, şiddete maruz bırakılan kadın ve kız çocuklarını desteklemek, toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar üretmek ve bu politikalara göre sunulan hizmetleri yönetimlerden talep etmek gibi uygulamaları WEPs’in 7 ilkesi çerçevesinde gerçekleştirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Tüm iş dünyası temsilcilerini bu amaç etrafında birleşmeye ve WEPs imzacısı olarak bu alanda oluşacak güçlü sinerjiye ortak olmaya davet ediyoruz. Çünkü “Hayat birlikte güzel” dedi.

KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, "Kalite anlayışı günümüzde belki de tarih boyunca hiç olmadığı kadar önem kazanmış durumda. Bunda kalite kavramının bize sunduğu yadsınamaz değerlerin payı büyük. Artık sadece ürün ve hizmette değil yaşamın her alanında kalite arayışı ön planda. Önümüzdeki günler büyük değişimlere ve yeni başlangıçlara gebe. Üstelik bu değişim sadece iş alanıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal hayatla, istihdam politikalarıyla ve sürdürülebilirlikle ilgili bildiğimiz her şey yeniden tanımlanıyor. Birçok ülkenin önüne geçebilmek adına ülkemizin daha da fazla değişmeye ihtiyacı var. Bunun için de kadın liderler olmazsa olmaz. Gelecek güzel günlere ulaşmak için kadınlarla erkekler birlikte çalışmalı ve birlikte başarmalı. Bunu başabilecek güçteyiz. Yeter ki farklılıklarımızı zenginlik olarak görelim ve herkesin düşüncesine saygı duyalım. Bu değişim ve dönüşüm süreci içinde yeni yetkinliklere ulaşmamız gerekecek. Savunucusu olduğumuz mükemmellik modeli de kendisini sürekli yenilemekte" diye konuştu.

