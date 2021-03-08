Çay ocağında çay yerine uyuşturucu servisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da çay ocağı işleten şahsın çay yerine uyuşturucu sattığı ortaya çıktı.

İnegöl ilçesinde Oylat kaplıcaları civarında çay ocağı işleten Ü.A'nın (31), tatil bölgesinde uyuşturucu madde kullanarak ticaretini yaptığı istihbaratını alan İnegöl İlçe Jandarma ekipleri, bahse konu yere operasyon düzenledi. Çay ocağında arama yapan ekipler 145 gram bonzai, bir tabanca ele geçirdi. İfadesi alınan Ü.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.