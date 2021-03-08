Lastiği patlayan otobüs devrildi: 18 yaralı

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Bursa’nın Karacabey ilçesinde lastiği patlayan otobüs devrilirken, kazada 18 kişi yaralandı.

Kaza, BursaBalıkesir kara yolunun Karakoca mevkiinde meydana geldi. Ali Erdemir’in kullandığı 16 S 1003 plakalı otobüs, lastiğinin patlaması neticesinde devrildi. Otobüste bulunan ve kazada yaralanan 18 kişi ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayatî tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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