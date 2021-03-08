Bursaspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Ankaraspor’la karşılaşacak olan Bursaspor, Boluspor mağlubiyeti sonrası ara vermeden çalışmalarına devam etti. Yeşilbeyazlı futbolcuların morallerinin bozuk olduğu gözlendi.

TFF 1. Lig’in 26. haftasında sahasında Ankaraspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan ve 21 kaybedilen Boluspor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı.

Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.