Bursaspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarına başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarına başladı

İHA

Bursaspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Ankaraspor’la karşılaşacak olan Bursaspor, Boluspor mağlubiyeti sonrası ara vermeden çalışmalarına devam etti. Yeşilbeyazlı futbolcuların morallerinin bozuk olduğu gözlendi.
TFF 1. Lig’in 26. haftasında sahasında Ankaraspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan ve 21 kaybedilen Boluspor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı.
Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmangazi’de her metrekareye yatırım
YEREL HABERLER Osmangazi’de her metrekareye yatırım
Atlı kadın polisler, kadınlara karanfil dağıttı
YEREL HABERLER Atlı kadın polisler, kadınlara karanfil dağıttı
Marmarabirlik’ten bir ilk daha Marmarabirlik’ten üreticisine akaryakıt desteği
YEREL HABERLER Marmarabirlik’ten bir ilk daha Marmarabirlik’ten ...
Lastiği patlayan yolcu otobüsü, su kanalına devrildi: 18 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan yolcu otobüsü, su kanalına devrildi: ...
Lastiği patlayan otobüs devrildi: 18 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan otobüs devrildi: 18 yaralı
Karşı: "Sadece 8 Mart’ta değil, her gün kadınlarımızla birlikteyiz"
YEREL HABERLER Karşı: "Sadece 8 Mart’ta değil, her gün ...
AK Parti’den Kadınlar Gününde kan bağışı
YEREL HABERLER AK Parti’den Kadınlar Gününde kan bağışı
Marketteki alçıpandan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Marketteki alçıpandan uyuşturucu çıktı
Bursa'da kadın polisler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü karanfil dağıtarak kutladı Bursa polisi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü böyle kutladı
YEREL HABERLER Bursa'da kadın polisler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü ...
Çay ocağında çay yerine uyuşturucu servisi
YEREL HABERLER Çay ocağında çay yerine uyuşturucu servisi
"Kadının saygınlığı kadına saygıyla başlar" Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar: "İnsan ve medeniyeti yüceltecek toplum, sağlam aile yapısı ve güçlü kadınla mümkün olabilir"
YEREL HABERLER "Kadının saygınlığı kadına saygıyla başlar" Eğitim ...
Mudanya Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine 80 ton patates
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine 80 ton ...
Hayat birlikte güzel
YEREL HABERLER Hayat birlikte güzel
İnegöl Belediyespor'da hedef Avrupa
YEREL HABERLER İnegöl Belediyespor'da hedef Avrupa
Panorama 1326 Bursa, konuklarını büyülüyor Simav Belediye Başkanı Biçer, Fetih Müzesi’nde Biçer: “Kendimi 6 Nisan 1326’da Hissettim”
YEREL HABERLER Panorama 1326 Bursa, konuklarını büyülüyor Simav ...
Kadınların korona ilacı nakış, makrome, resim
YEREL HABERLER Kadınların korona ilacı nakış, makrome, resim
Patenle araç arkasında yolculuk
YEREL HABERLER Patenle araç arkasında yolculuk
Aracına at bağlayıp caddelerde koşturdu
YEREL HABERLER Aracına at bağlayıp caddelerde koşturdu
Bursaspor bu sezon deplasmanda 24 puan kaybetti
YEREL HABERLER Bursaspor bu sezon deplasmanda 24 puan kaybetti
Sarı renk, Bursa´daki otelleri doldurdu
YEREL HABERLER Sarı renk, Bursa´daki otelleri doldurdu
Bursa'da baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı
YEREL HABERLER Bursa'da baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı
'Yaren Leylek' 10'ncu yılda da Adem amcayla buluştu
YEREL HABERLER 'Yaren Leylek' 10'ncu yılda da Adem amcayla buluştu
(Özel) Bursa’da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’da 500 kadın polis her alanda güvenliği ...
Metruk binadaki uyuşturucu ticaretine polis baskını
YEREL HABERLER Metruk binadaki uyuşturucu ticaretine polis baskını