TOFAŞ, Hapoel Unet-Credit Holon´u ağırlıyor

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu´ndaki ikinci maçında İsrail temsilcisi Hapoel Unet-Credit Holon´u ağırlayacak.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu 2. haftasında TOFAŞ, İsrail temsilcisi Hapoel Unet-Credit Holon´u konuk edecek. Normal sezonda B Grubu´nu 4 galibiyet-2 galibiyetle lider tamamlayan Mavi Yeşilliler, son 16 turunun ilk grup maçında İzmir deplasmanında Pınar Karşıyaka´ya 78-70 mağlup olmuştu. Hafta sonunda da ING Basketbol Süper Ligi´nde deplasmanda OGM Ormanspor´a 77-76 kaybeden Bursa ekibi, play-off turundaki ilk galibiyetini alarak moral kazanmak isterken, Stefanos Dedas yönetimindeki rakip Hapoel Holon ise I Grubu´na deplasmanda Happy Casa Brindisi´yi (85-87) yenerek galibiyetle başladı.

Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanacak karşılaşma saat 20.00´de başlayacak. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-03-08 14:34:46



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