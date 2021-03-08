Emniyet müdüründen polislere kadınlar günü sürprizi

Orhangazi Emniyet Müdürü Sadık Elden, makam odasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pasta kesti, personelin kadınlar gününü kutladı. Bütün memurlara çiçek ve karanfil takdim eden Emniyet Müdürü Sadık Elden, kadınların toplumun baş tacı olduğunu belirtti.
Emniyet Müdürü Sadık Elden, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kendi makam odasında, Emniyet Müdürlüğü’nde çalışan kadın personeli misafir etti. Kadın personele pasta kesen Emniyet Müdürü Sadık Elden, bütün personele de karanfil ve çiçek hediye etti. Sadık Elden, polislik mesleğinin zor ve meşakkatli olduğunu belirterek, "Kadın polis memurlarımız bizlerin baş tacıdır" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.