'Yaren Leylek' 10'uncu yılda da Adem amcayla buluştu (2)

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YAREN LEYLEK GÜNDEM OLDU

Bursa'da yaşayan Adem amca ile dostluğu filme konu olan Yaren leylekin Eskikarağaç Leylek köyüne bu yıl 10´ncu kez gelmesi, binlerce kişi tarafından sevinçle karşılandı. Yaklaşık 3 saat içinde atılan 5 bin tweet ile '#YarenLeylek' etiketi, Twitter'da gündem oldu. Bartın Geriş İlkokulu öğrencilerinin sevinçleri de cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Muammer İRTEM/ BURSA (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2021-03-08 15:52:11



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