Bursa'da 3 kadın, tek motorlu uçakla şehir turu attı

Muammer İRTEM-Şenol POYRAZ/YENİŞEHİR(Bursa),(DHA)-BURSA´da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 3 kadın, tek motorlu uçakla havadan şehir turu yaptı.
Bursa´da turizmci Ömer Aydoğdu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde daha önce hiç uçağa binmeyen 3 kadına havadan şehir turu yaptırdı. Gölyazı Balıkçılar Derneği Başkanı Nurten Üner, sağlık çalışanı Gökşen Başbuğ ve ev hanımı Fatma Sevinç, bindikleri tek motorlu uçakla kent üzerinde yarım saat gezdi.
`KADINLAR ÖZGÜRCE YAŞAMALI´
Sağlık çalışanı Gökşen Başbuğa (30), "Kadına şiddete `hayır´ diyorum. Kadınların, kendilerini korumak zorunda olmadıkları, özgürce yaşayabildikleri bir toplum istiyoruz" derken, Gölyazı Balıkçı Kadınlar Derneği Başkanı Nurten Üner (52), "Kadınlarımızın yapamayacağı hiçbir şey yok. Türkiye´nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen´in de uçtuğu bir yerdeyiz. Dünyadaki bütün kadınların, gününü kutluyorum. Her zaman Bursa´yı karadan geziyorduk. Bu sefer havadan göreceğiz" diye konuştu. Fatma Sevinç (51) ise, "Bugün Bursa´mızı yukarıdan gördük. Bize bu fırsatı yaratanlara teşekkür ediyorum" dedi.
`KADINLARIMIZI GÖKYÜZÜYLE BULUŞTURDUK´
Turizmci Ömer Aydoğdu, "Kadınlarımızı gökyüzüyle buluşturmak istedik. Sabiha Gökçen´in doğduğu kent Bursa. Daha önce hiç uçağa binmemiş kadınlarımız için bu etkinliği düzenledik" dedi. Aydoğdu kadına yönelik şiddetin son bulmasını istedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Yenişehir Muammer İRTEM-Şenol POYRAZ
2021-03-08 17:13:47
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