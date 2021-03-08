Şehir merkezine darağacı kurup kadın katilini idam ettiler

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Bursa'da şehir merkezine kurulan darağacında temsilî kadın katilleri idam edildi.

Saadet Partisi Bursa İl Gençlik Kolları üyeleri, Orhangazi Parkına darağacı kurup, cansız mankeni idam etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen partililer, "İdam cezası çıksın, kadın katilleri idam edilsin" diyerek, darağacına asılan mankeni idam etti.

İdam cezasının gelmesini istediklerini belirten Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Furkan Turgut, "Adalet kâğıda, tabelâya yazılarak tesis edilemez. Adalet, kadına şiddet uygulayanlara kayıtsız kalmamaktır. Bizler idam sehpasının caydırıcı olduğunu düşünüyoruz. Kadını, kızı, anneyi, erkeği, savunmasız yaşlıları, kısacası insanı katledenler asla affedilmemeli, cezaları idam sehpasına çıkarılmak olmalı" dedi.

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