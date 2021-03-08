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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından saçında tutulup yerde sürüklendi

DHA

Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından saçında tutulup yerde sürüklendi


Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA´da, A.Ş. sokak ortasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonrası erkek arkadaşı A.D. tarafından darbedildi. Kadınlar Günü'nde saçından tutulup yerde sürüklenen A.Ş.'nin yardımına ise sokaktan geçen ve yanında çocukları bulunan bir kadın yetişiyor ve araya girerek şiddetin devam etmesini engelliyor. Şiddet görüntüleri kameralara saniye saniye yansırken, olay ile ilgili harekete geçen polis, A.D. ve erkek kardeşi S.D.'yi gözaltına aldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre kıskançlık nedeniyle erkek arkadaşı A.D. ile aralarında tartışma çıkan A.Ş. isimli kadın, birlikte oldukları arabadan inerek uzaklaşmak istedi. O esnada erkek arkadaşı A.D. ve bir kadın da araçtan inerek A.Ş.'nin yanına geldi. İki sevgili burada kaldırımda tartışmaya başladı. Kameralara yansıyan görüntülerde tartışma sırasında A.D., yanlarından bir kadın olmasına rağmen kız arkadaşı A.Ş.'yi darbetti.
YOLDAN GEÇEN KADIN İKİLİNİN ARASINA GİREREK ŞİDDETİ ÖNLEDİ
Bu sırada olay yerinden geçen ve yanında çocukları olduğu gözlenen bir kadın, Kadınlar Günü'nde saçından tutulup yerde sürüklenen A.Ş.'ye müdahale ediyor. Kendisini siper eden kadın, A.Ş.'nin daha fazla şiddet görmesini engelleyor. Elleriyle A.D.'nin önüne set olarak aldığı darbelerle oldukça yıprandığı görünen kadını korumaya çalışıyor.  
DARP ANI KAMERALARDA
Ardından çevredeki vatandaşların da toplanmasıyla olay yatıştırıldı. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı. Aynı zamanda çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; A.Ş.'nin, erkek arkadaşının darbetmesi sonucu yere düştüğü görüldü.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Yaşanan olayın ardından, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü harekete geçti. Kız arkadaşını yol kenarında darbeden A.D. ile olayın içerisinde yer alan erkek kardeşi S.D., polis tarafından gözaltına alındı. Darbedilen kadın ise, erkek arkadaşı ve kardeşi hakkında şikayetçi oldu. A.D. ve erkek kardeşi S.D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN, Mehmet İNAN
2021-03-08 22:03:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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