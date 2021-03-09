Ağaçları sularken 1500 yıllık para buldu

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Bursa’nın İznik ilçesinde genç bir kadın, zeytin ağacının dibinde Bizans sikkesi buldu.

Derbent Mahallesi'nde zeytin ağaçlarını sulayan Melike Sivri, yerde bir cisim fark etti. Paranın eski bir döneme ait olduğunu anlayan genç kadın, müze ile irtibata geçti. Üzerinde kabartmalı Hazreti İsa ve çiçek figürleri bulunan paranın 1500 yıllık Bizans dönemine ait olduğu öğrenildi. Melike Sivri, parayı müzeye teslim ederken, para incelemeye alındı.

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