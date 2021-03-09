Akraba ziyaretine gelince yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan şahıs akrabalarını ziyarete gelince jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası olan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, kasten öldürme suçundan her yerde aranan F.K. (34) isimli şahsın Hacıkara Mahallesi'nde bulunan akrabalarını ziyarete geleceği bilgisi alan İnegöl jandarma ekipleri mahallede önlem aldı. Bir süre sonra F.K.'nin geldiğini gören ekipler şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın hakkında kasten öldürme suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis ceza olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen F.K. tutuklandı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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