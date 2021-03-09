Hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan firari akraba ziyaretinde yakalandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA) -BURSA´da yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. (34) ziyarete gittiği akrabasının evinde yakalandı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, `yaralama´ suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K.´nin Hacıkara Mahallesi´ndeki akrabasına ziyarete gittiği bilgisine ulaştı.

Hemen harekete geçen ekipler, dün eve baskın düzenledi. Baskında F.K., yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., tutuklanarak, cezaevine gönderildi..

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-09 10:47:27



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