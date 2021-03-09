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İşte Bursa'yı turuncuya boyayan görüntü Bursa teleferikteki HES kodu kuyruğunda sosyal mesafe hiçe sayıldı

İHA

İşte Bursa'yı turuncuya boyayan görüntü Bursa teleferikteki HES kodu kuyruğunda sosyal mesafe hiçe sayıldı

Bursa'da teleferik sırası bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüntüler, kısa sürede az riskli iller arasından turuncu renkli orta riskli iller arasına dahil olan Bursa gerçeğini gözler önüne serdi.
Uludağ'a günü birlik tatil yapmak için teleferik ile çıkan vatandaşlar HES kodu sorgusu sebebiyle oluşan kuyrukta virüse aldırış etmeden sosyal mesafeyi hiçe saydı. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
Mart başı kapanması beklenen ancak devam eden kar yağışı ve pistlerdeki kayak yapmaya elverişli kar seviyesi sebebiyle Mart sonuna uzatılan kış sezonu sebebiyle Uludağ yerli ve yabancı turistleri konuk ekmeye devam ediyor.
Mart ortasına gelindiği halde birçok otelde rezervasyonlar halen yüzde 80'in üzerinde başta bölgede görev yapan jandarma ekipleri birçok yerde pandemi sebebiyle pek çok tedbiri hayata geçirse de yaşanan bu yoğunluk korona virüse adeta davetiye çıkarıyor.
Hafta sonu binlerce kişinin binebilmek için metrelerce kuyruk olduğu teleferikte hafta içi de yoğunluk devam ediyor. Tatil yapmak ve günlerini Uludağ'da geçirmek isteyen vatandaşlar, teleferiğe akın ediyor. HES kodu sorgulaması sırasında oluşan kuyruklarda vatandaşların sosyal mesafeye riayet etmeden sıra beklemeleri az riskli iller arasında bulunan Bursa'nın riskini arttırıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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