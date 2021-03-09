Hafriyat atıklarına karşı topyekun mücadele

Bursa’da özellikle dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için etkili bir mücadele sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, sürecin başından sonuna kadar online takip edileceği Hafriyat Yazılım Bilgi Sistemi’ni devreye alıyor.

Hafriyat ve inşaat atığı taşıyan bine yakın kamyonu uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı GPS cihazı ile takip altına alan ve geçtiğimiz yıl kaçak döküm yapan kişi ve firmalara toplam 5 milyon 873 bin 214 TL idari para cezası uygulayan Büyükşehir Belediyesi, bu soruna karşı topyekun mücadele başlattı. Mevcut sorunların çözümü için hayata geçirilmesi planlanan hafriyat yönetim bilgi sisteminin detayları konunun tüm tarafları ile paylaşıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya Genel Sekreter Yardımcıları, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İnşaat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, BURKENT A.Ş, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD), Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer Belediye Başkanlıkları ile hafriyat firmalarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Bursa için her kurumun üzerine düşen sorumluluklar olduğunu, özellikle hafriyat kirliliğinin önüne geçmek adına tüm tarafların üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk da yeni kurulacak olan Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemini tanıttı. Bu sistemin müteahhit firmalar, ilçe belediyeleri, hafriyat firmaları ve depolama sahalarını işletenleri kapsayacak şekilde tasarlandığını dile getiren Cindoruk, çevre kirliliğini azaltmak ve kaçak hafriyat dökümlerinin önlenmesi amacıyla uygulanacak sistemin işleyişini anlattı.

Kurulacak olan yeni sistemde kazı faaliyetine başlamadan Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ilçe belediye başkanlıkları tarafından verilen Atık Taşıma ve Kabul Belgeleri, Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi ile online olarak düzenlenecek bu sayede kazı faaliyetinden çıkan atıkların bertarafına kadar olan süreç online olarak takip edilecek. Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yapılacak her türlü başvuru bu sistemle online olarak yapılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.