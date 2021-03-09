Hastanede kadınlardan özel sergi

Medicana Bursa Hastanesi, hasta odaklı bakım anlayışı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir projeye daha ev sahipliği yaptı.

Şehit Doğan Sevinç Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Pınar Şahin'in Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında oluşturduğu atölye eserlerini, hastanede tedavi gören hasta ve yakınlarına moral olması maksadıyla ''Sağlık ve Güzellik Kadınların Eseri Rölyef Sergisi''ni hayata geçirdi. Sergide Atölye Pınar Şahin'in yetenekli öğrencileri Funda Turna, Gül Özgün, Hilal Şahin, İpek Fırtın ve Yeliz Engin'in ürettiği yaklaşık 50 eser izleyiciyle buluştu.

Sanatın ve sporun her zaman yanında olduklarını ve olacaklarını ifade eden Medicana

Bursa Hastanesi Başhekimi Dr. Neşe Tunalı, “Hasta odaklı bakım anlayışını benimsemiş bir sağlık kuruluşu olarak, tedavi sürecinde hastalarımıza sağladığımız psikolojik konforun da iyileşme sürecine olumlu yansıdığını biliyoruz. Bu kapsamda hastalarımıza umut olacak mesajlar veren rölyef sergisine ev sahiplik yaptık” dedi.

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