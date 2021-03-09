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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minibüsçüler pandemiye direndi

İHA

Minibüsçüler pandemiye direndi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde şehir içi minibüsçüler, pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen seferlerini sürdürdü. Çok zaman tek yolcu ile tamamlanan seferlere rağmen minibüsçüler seferleri sürdürerek vatandaşı mağdur etmedi.
Orhangazi’de pandemiden önemli ölçüde etkilenen kesimlerden birisi de şehir içi minibüsçüleri oldu. Vak'a sayılarının artmasından sonra vatandaşların sokağa çıkma ya da ihtiyaçlarını karşılama alışkanlıklarında değişimler yaşandı. Eskiye göre daha az insan sokağa çıkınca toplu taşımanın başlıca noktası olan Orhangazi şehir içi minibüsçülerinin yolcu sayısında ciddi düşüşler yaşandı.
Pandemi sürecinde yaşadıkları en büyük zorluğun yolcu sayısındaki düşüş olduğunu aktaran Orhangazi Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Abdürrahim Akçay, merkez nüfusu 55 bin olan Orhangazi’de 79 araç ile şehir içi yolcu taşımacılığı yaptıklarını belirterek, "Pandemi sürecinin ilk çeyreğinden sonra yolcu sayılarımızda yüzde 80’e varan oranlarda düşüş yaşadık. Normal zamanlardaki aynı güzergahlarda sefer yapan arkadaşlarımızın tüm giderleri aynen devam ederken, pandemi de maliyetlerimizde de artışlar yaşandı. Buna karşılık gelirlerimiz önemli oranda düştü. Bütün arkadaşlarımızla birlikte vatandaşımızı mağdur etmemek için tüm hatlarımızda seferlerimizi sürdürdük. Hiç yolcu olmasa bile ulaşımda aksama yaşanmadı" diye konuştu.

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