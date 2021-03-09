Bursa'da iki arkadaşın kavgası kameralara yansıdı

Bursa'da iki arkadaşın bıçaklı kavgası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 gün önce Hüdavendigar Mahallesinde yaşandı. Muammer Y, bir süredir küs olduğu arkadaşı Ahmet Öztaş ile sokakta karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında Ahmet Öztaş, Muammer Y.'ye küfretti. Muammer Y. de Öztaş'ı bıçakladı. Koltuk altından bıçaklanan Öztaş, kanlar içinde kalırken, Muammer Y. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öztaş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öztaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli Muammer Y. suç aletiyle birlikte teslim oldu.

İki arkadaşın kavga ettiği anlar ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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