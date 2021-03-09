Sanata ve sanatçıya tam destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BUSMEK, özellikle geleneksel sanatların yaşatılıp, gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol üstleniyor. Fırsat buldukça BUSMEK atölye ve sergi salonlarını ziyaret eden Başkan Aktaş, sanatçılara moral, sanata destek veriyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı BUSMEK’te Türkİslâm eserlerinin sergilendiği sanat galerisini ziyaret ederek, hüsnühat sanatçısı Kasım Kara’nın eserlerini inceledi. BUSMEK hat branşında usta öğretici olarak görev yapan Kara’nın, hat, tezhip, minyatür, ebru ve çini sanat dallarının ortaklaşa icra edilmesiyle ortaya çıkardığı eserleri yakından inceleme fırsatı bulan Başkan Aktaş, BUSMEK’in geleneksel sanatların yaşatılması noktasında önemli bir misyon üstlendiğini, bu yolda usta öğretici sanatçıların da büyük bir sorumluluk aldığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle Türkİsâam sanatlarının yaşatılması noktasında her zaman kendilerine destek verdiğini belirtip teşekkür eden Kasım Kara, bu sanat dallarına ilgi duyan herkesi BUSMEK çatısı altında buluşmaya davet etti.

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