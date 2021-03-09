Bursaspor'da Taha Altıkardeş, performansıyla öne çıktı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor'un genç savunma oyuncusu Taha Altıkardeş, son maçlarda aldığı sürelerle teknik heyetin gözüne girdi.
Bursaspor'un altyapısından yetişen 17 yaşındaki Taha Altıkardeş, son haftalarda önemli süreler aldı. Ligin ikinci yarısı itibariyle ilk 11'de de kendisine şans bulan genç savunmacı, 3-2 kazanılan Akhisarspor mücadelesinde de takımının galibiyet golünde, asisti yapan oyuncu olmuştu.
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er de, genç oyuncuya yönelik olarak, "Çok büyük futbolcu olacak kumaş var" ifadelerini kullanırken, Altıkardeş son 6 karşılaşmada ise toplamda 320 dakika forma giydi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-03-09 17:39:56
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