Cinayet zanlısı lokantacı, 6 ay sonra yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Bursa'nın Gemlik ilçesinde lokanta çalışanları ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada Osman Gürle'yi (30) tabancayla öldürüp kaçtıktan 6 ay sonra yakalanan lokanta işletmecisi Atilla Çam (43), çıkarıldığı mahkmece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2021-03-09 18:15:22



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