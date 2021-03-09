Devrilen traktörün altından sağ çıktı

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Bursa'da tarlasına gübre taşıyan çiftçi, devrilen traktörden sağ kurtuldu.

Kaza Büyükorhan ilçesinde meydana geldi. Tarlasına gübre kaşıyan Hüseyin Aydemir, direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörünü devirdi. Devrilen traktör hurdaya dönerken, Hüseyin Aydemir kazadan yaralı olarak kurtuldu. Büyükorhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı vatandaş müşahede altında tutuluyor.

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