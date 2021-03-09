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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor’da Ankaraspor maçı hazırlıkları sürüyor

İHA

Bursaspor’da Ankaraspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 26. haftasında 14 Mart Pazar günü saat 19.00’da oynayacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
TFF 1. Lig’in 26. haftasında sahasında Ankaraspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pasçalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.
Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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