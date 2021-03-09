Kız arkadaşını saçından tutup yerde sürükleyen erkek arkadaş ile kardeşi adliyede (2)

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ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ, SERBEST KALDILAR

Bursa´da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü´nde tartıştığı kız arkadaşı A.Ş.'yi sokak ortasında saçından tutarak yerde sürükleyerek döven ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. ile kardeşi S.D. hakim karşısına çıktı. Mahkeme, A.Ş.'nin şikayetinden vazgeçmesi üzerine A.D.'yi adli kontrol şartıyla, S.D.'yi ise serbest bıraktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-03-09 21:14:17



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