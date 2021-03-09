TOFAŞ - Hapoel Unet-Credit Holon: 81-93

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu
HAKEMLER: Tomas Jasevicius (Litvanya), Oskars Lucis (Letonya), Radomir Vojinovic (Karadağ)
TOFAŞ: Berkan Durmaz 14, Berk Uğurlu 15, Jeremy Simmons 9, Tarik Phillip 15, Tomislav Zubcic 12, D.J. White 5, Alihan Demir 5, Muhsin Yaşar 6, Bora Satır
HAPOEL UNET-CREDİT HOLON: Chris Johnson 22, C.J. Harris 21, Willy Worman 5, Guy Pnini, Maxime De Zeeuw, Tyrus McGee 25, Isaiah Miles 16, Frederic Bourdillon 4, Niv David Misgav
1'İNCİ PERİYOT: 25-17
DEVRE: 45-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-72
5 FAUL: 35.24 Maxime De Zeeuw (Hapoel Unet-Credit Holon)TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu´ndaki ikinci maçında İsrail temsilcisi Hapoel Unet-Credit Holon´a 81-93 mağlup oldu.
Mücadelenin ilk sayıları TOFAŞ´tan gelirken, 5'inci dakika temsilcimizin 12-6´lık üstünlüğü ile geçildi. C.J. Harris ile etkili olan İsrail ekibine karşı boyalı alan üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, hücumda da üretmeye devam edince ilk periyodu 25-17´lik skor avantajıyla tamamladı.
İkinci periyoda Tyrus McGee´nin sayılarıyla başlayan İsrail temsilcisi, Miles´ın da skora katkısıyla 14. dakikada öne geçti: 29-30. Bu bölümde savunmada sorunlar yaşayan TOFAŞ´ın zaaflarını iyi değerlendiren İsrail ekibi, penetreler ile kolay sayılar bularak, bir ara 7 sayılık fark yakaladı: 31-38. Simmons´ın sayılarıyla çabuk toparlanan TOFAŞ, farkı eritti ve soyunma odasına 45-45´lik eşitlikle gidildi.
Dönüşte de her iki ekibin skorer performansı devam etti. Miles´ın dış atış isabeti sonrası Johnson´ın da üç sayılık basketiyle bir anda ritim bulan İsrail ekibi, 22'nci dakikada farı 8´e çıkardı: 45-53. Bu kez TOFAŞ´ın geriden gelme çabalarına, Miles ve Harris´in sayılarıyla cevap veren İsrail ekibi, son periyoda da 68-72´lik skor avantajıyla girdi.
Mücadelenin kader periyoduna iyi başlayamayan TOFAŞ, bir türlü dilediği savunma sertliğine de ulaşamadı. Kolay sayılar bulan İsrail ekibi, Harris´in sayılarıyla bu kez 34'üncü dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 70-81. Zubcic´in sayılarıyla direnen TOFAŞ, Harris´i durdurmakta zorluk çekince, parkeden de 81-93´lük skorla mağlup ayrıldı.
TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi´nde sıradaki maçını 16 Mart Salı günü deplasmanda Happy Casa Brindisi ile yapacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2021-03-09 22:44:20
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