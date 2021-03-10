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Kurallar hiçe sayıldı, 247 kişi öldü Yollarda acı kayıp; 247 can kaybı İki ayda 247 ocağa ateş düştü

İHA

Kurallar hiçe sayıldı, 247 kişi öldü Yollarda acı kayıp; 247 can kaybı İki ayda 247 ocağa ateş düştü

Yapılan bütün ikaz ve artan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler can yakmaya devam ediyor. 2021’in ilk 2 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 48 bin 795 trafik kazasında 25 bin 921 kişi yaralandı, 247 kişi hayatını kaybetti.
İHA muhabirinin, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, 2021’in Şubat ayına dair kaza bilançosu çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Şubat ayında ülke genelinde 22 bin 795 kaza meydana geldi. Bir ay boyunca vukû bulan kazalarda 110 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 492 kişi yaralandı. Yılın ilk 2 ayında ise Türkiye genelinde meydana gelen meydana gelen 48 bin 795 trafik kazasında 25 bin 921 kişi yaralandı, 247 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 19 bin 330’una sürücü kusurları sebep olurken, bin 543 kazaya yaya, 665 kazaya araç, 119 kazaya yol, 248 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yılın ilk 2 ayındaki kazalardan 589'una kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşti. Alkol alıp direksiyon başına geçen 231 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı.
Bursa'da 8 can kaybı
Resmî verilere göre, yılın 2 ayında Ankara'da 10, Bursa'da 8, İstanbul'da 12 ve İzmir'de 11 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 655 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da, 909 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu. 2021’in 2 aylık döneminde Türkiye genelinde 2 milyon 431 bin 305 sürücü ve yayaya çeşitli kural ihlalleri sebebiyle ceza kesildi. Aynı dönemde alkol alıp direksiyona geçen 15 bin 588 sürücü hakkında ise işlem uygulandı. 218 bin 629 araç trafikten men edildi. İstatistikte sadece kaza yerinde hayatını kaybedenlerin esas alındığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan da hayatını kaybedenlerle birlikte bu vahim bilançonun daha arttığına dikkat çekildi.

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