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Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´da sürücüsünün kontrolünden çıkan sebze yüklü TIR, yol kenarındaki ağaca çarpıp, düştüğü sulama kanalında alev alarak, yandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Orhangaziİznik Karayolu Üreğil Mahallesi´nde meydana geldi. İznik´ten Orhangazi yönüne giden Mehmet Sarıyar (41) yönetimindeki 51 LA 014 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Ardından da sulama kanalına düşüp, alev aldı. Sürücü Sarıyar, hemen araçtan çıkıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sarıyar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.FOTOĞAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

2021-03-10 09:50:08



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