(Özel) Acemi hırsızlar ev sahiplerine yakalanınca dayaktan kurtulamadı Bursa'da 2 acemi hırsızın ev sahiplerine yakalanıp dayak yeme anları kameraya böyle yansıdı Bursa'da ikinciye girmeye çalıştığı evin sahibine yakalanan hırsızın zor anları kamerada

Bursa'da aynı evi ikinci kez giren hırsızlık şüphelisi bir kişi ev sahibine yakalanınca başına gelmeyen kalmadı. Acemi hırsızın yakalanıp ev sahibinden dayak yediği o anlar anbean kameralara yansıdı. Bir başka olayda da ev sahibine evin balkonunda yakalanan hırsızlık şüphelisi bir kişiye ev sahibi ve mahalli tarafından meydan dayağı atıldı. Her iki olayda da yakayı ele veren hırsızların zor anları kameralar tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, ilk olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşandı. Oturduğu apartmandan sesler geldiğini duyan B.Y., koridora çıktı. O sırada koridordaki bir kişinin komşularının kapısının önündeki eşyaları karıştırdığını fark eden B.Y., şüpheliye ne aradığını sordu. Aldığı cevaplardan şüphelenen B.Y., koridorda gördüğü kişiyi darp etmeye başladı. O sırada polisi de arayan B.Y., ekipler gelene kadar şüphelinin kaçmasına izin vermedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şüphelinin F.A. olduğunu belirledi. Ekipler F.A.’yı gözaltına alırken zanlının zor anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Ortabağlar Mahallesi'nde yaşanan bir diğer olayda ise sabah saatlerinde depo olarak kullanılan ikametinden iki kişinin çıktığını görünce kovalamaya başlayan ev sahibi, evi kontrol ettiğinde 15 bin lira değerinde eşyasının zarar gördüğünü tespit etti. Aynı hırsızlardan birinin gece yine geldiğini fark eden ev sahibi bu sefer şüpheliyi evin balkonunda çalmaya çalıştığı eşyalarla birlikte yakaladı. Sonrasında da polisi arayarak ihbarda bulundu. Bu sırada sokağa çıkan mahalle sakinleri hırsızı darp etmeye başladı. Meydan dayağı atılan hırsızlık şüphelisinin zor anları kameralara yansıdı.

