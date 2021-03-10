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Kar suları eridi, tabiat harikası şelâleler coştu Eriyen karlarla birlikte doğa harikası şelâleler gürül gürül aktı

İHA

Kar suları eridi, tabiat harikası şelâleler coştu Eriyen karlarla birlikte doğa harikası şelâleler gürül gürül aktı

Bursa'da kar sularının erimesiyle birlikte tabiat harikası şelâleler coştu.
Kurak geçen kışın ardından Bursa'ya kar yağdı. Tabiat harikası şelâlelerde sular azalmıştı. Yağan karların erimesiyle birlikte Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu, Şapçı ve Kurtdere şelâlesinde su seviyesi arttı. Şelâlelerden akan kuvvetli su sebebiyle vatandaşlar gürültüden ne konuştuğunu duyamıyor. Eriyen kar suları gürül gürül akan şelâlelere ayrı bir güzellik kattı. İlçede bulunan şelâleleri ziyaret eden minik Youtuber Yağmur Uslu, şelaleleri tek tek ziyaret edip bunları tanıttı.
Yaşadığı ilçenin tabiat harikası olduğunu ifade eden Yağmur Uslu, "Kurak geçen kışın ardından kar yağdı. Yağan karlar havaların ısınmasıyla birlikte eridi. Eriyen karlarla birlikte ilçemizde bulunan Suuçtu, Şapçı ve Kurtdere şelalelerinin su seviyesi normalinin üzerinde akmaya başladı. Gürültüden kendi konuştuğumuzu anlayamıyoruz. Yaşadığım ilçemde bulunan bu doğa harikası şelâleleri herkesin ziyaret etmesini tavsiye ederim" dedi.

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