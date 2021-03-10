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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gülten Akın'la şiirden köprüler

İHA

Gülten Akın'la şiirden köprüler

Nilüfer Belediyesi’nin 'Yılın Yazarı Gülten Akın' projesi kapsamında düzenlediği ilk etkinlik olan 'Gülten Akın’la Şiirden Köprüler' buluşmasına konuk olan şair Asuman Susam, öğretmen ve öğretmen adaylarına, şiiri, derslerde etkin bir şekilde kullanmaları tavsiyesinde bulundu.
2021 yılını Gülten Akın’a adayan Nilüfer Belediyesi, bu kapsamda ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik düzenlediği “Gülten Akın’la Şiirden Köprüler” buluşmasına, şair ve 2021 Yılın Yazarı Proje Danışmanı Asuman Susam konuk oldu. Salgın sebebiyle çevrimiçi gerçekleştirilen etkinlikte Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala, yıl boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgiler paylaştı. Eğitimde şiirin önemine dikkat çeken şair Asuman Susam da, öğretmen ve öğretmen adaylarına, şiiri, derslerde etkin bir şekilde kullanmaları halinde, öğrencilerin kendilerini fark etmelerini, iletişim ve zihin becerilerinin gelişeceğini söyledi. Susam, şiirin salgın gibi sarsıcı bir dönemde Gülten Akın gibi bir isimle hatırlatılmasının da çok değerli olduğunu ifade etti. Susam, “Şiirin, hayatımıza yeni bir yaşantı kazanarak girmiş olması, farkındalıklar edinmek konusunda ve birbirimize köprüler kurmak anlamında son derece değerli. Gülten Akın sayesinde şiiri ve şairi hatırlayarak, içimizde ona yer açmalıyız” dedi.
Susam, Gülten Akın isminin ders kitaplarına girmiş olmasının, okul kapılarının bir şaire açılmasının zihin gelişimi açısından da önemli olduğunu söyledi. Öğrencinin kendisiyle, iç sesiyle, toplumla ve yetişkinlerle kuracağı köprüler için şiirin bir araç olduğunu dile getiren Susam, “Bireyin, şiir yoluyla kendini fark etmiş olması, başkalarıyla iletişim kurma bilincini de yükseltir ve kolaylaştırır. Şiir, eğitimde bu nedenle eşsiz bir araç. Şiiri, sadece edebi tür olarak alımlıyoruz ve derslerimizde kullanıyoruz. Oysa şiir terapi diye bilimsel bir alan var. Bizim de bir yıl içinde yapacağımız etkinliklerden biri olan drama atölyesi, şiir terapiye benzer” diye konuştu.
Şiirin, hayatın katı gerçeklerini, doğru ve yanlışlarını en dolaysız biçimde bireyle karşılaştırdığını belirten Asuman Susam, “Şiiri, sınıf etkinlikleri içinde etkin bir biçimde kullandığınızda, öğrencilerinizle birlikte süreç içinde değişip, dönüşeceğinize inanıyorum. Şiiri yazarak kendilerini fark etme eşiğine getirebilme çalışmaları da yapılırsa, öğrencilerin ruh sağlığına olumlu katkı vereceğine, kendileriyle ve yetişkinlerle kurdukları ilişkilerde de farkını ortaya koyacağına inanıyorum. Kalıpların dışında bir dilin üretilmesi için onlara kapı da açacaktır. Başka düşünmeyi ve başka bakış açılarının var olduğunu içselleştirdiklerinde, bu onların dillerine de yansıyacaktır” şeklinde konuştu.

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