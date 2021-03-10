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Bursalı gemi kaptanı, Kuveyt Limanı´nda 62 gündür açlık grevi yapıyor

DHA

Bursalı gemi kaptanı, Kuveyt Limanı´nda 62 gündür açlık grevi yapıyor


Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,(DHA)KUVEYT Limanı'na girişine, bağlı olduğu şirketin iflas etmesi sonucu yaşanan ticari anlaşmazlık nedeniyle izin verilmeyen Katar bandıralı kuru yük gemisinin Türk kaptanı Yusuf Sencer Sotan (41) 62 gündür açlık grevi yapıyor. Sotan, "Dayanacak gücüm kalmadı.Tek isteğim bir an önce sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde gemiden ayrılıp, vatanıma kavuşmak" dedi.
Bursa'da yaşayan 23 yıllık gemi kaptanı Yusuf Sencer Sotan, 2019 yılının Ekim ayında, Katarlı bir şirkete ait gemide çalışmaya başladı. 2020 yılının Şubat ayında da Bangladeş´e yük taşıyacak olan şirkete ait gemiyle yola çıktı. Beraberinde biri Azerbaycan, biri Bangladeş, 16'sı Hindistan uyruklu 18 personel ile denize açılan Sotan'ın iddiasına göre, şirketin verdiği talimat doğrultusunda Basra Körfezi'nde demir attı. 3 aylık bekleme süresinin ardından da gemi, 
Kuveyt´in Shuaiba Limanı´na hareket etti. Yine iddiaa göre, şirket yetkilileri Kaptan Sotan´a, Shuaiba Limanı´ndaki  kargo tahliyesinin iptal edildiğini, personel değişimi ve ikmal işlemi yapılacağını bildirdi. Bu işlemler için Shuaiba Limanı´na gelen geminin Kuveytli Limanı'na yanaşmasına izin verilmedi. İki hafta limana yakın bir yerde bekleyen gemi, Nisan ayında
yapılan görüşmeler üzerine limana alındı. Bu kez de gemideki personelin limana girişine izin verilmedi. Uzun süre şirket yetkilerine ulaşamadığını iddia eden Sotan, 18 mürettabatıyla birlikte gemide mahsur kaldı. Ağustos ayında şirketin iflas ettiğini öğrenen kaptan Yusuf Sencer Sotan, tüm girişimlerine rağmen sonuç alamadı. Sotan, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği´nden yardım istedi. Büyükelçilik devreye girdi ancak yapılan görüşmelere rağmen sorun çözülemedi.
Kaptan Sotan, mürettebat ile birlikte 7 Ocak 2021 günü, açlık grevine başladı.
Dışişleri yetkilileri ise, geminin ticari bir anlaşmazlık nedeniyle limanda tutulduğunu bildirerek, 
Türk Büyükelçiliği'nin gemideki Türk personel ile irtibat halinde olduğunu, Türk vatandaşının ülkeye dönmesi için tüm girişimleri yaptıklarını bildirdi.
`GİRİŞİMİZE İZİN VERİLMEMEKTEDİR´
62 gündür açlık grevini sürdüren kaptan Yusuf Sencer Sotan, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı´na (DHA) anlattı. Gemideki tek Türk olduğunu ve 18 kişilik mürettabatıyla birlikte bir yılı aşkın süredir mahsur kaldıklarını belirten Sotan, "2020 yılı Şubat ayında personel değişimi için Shuabia Limanı´na geldik. Fakat Mart ayı başındaki pandemi dolayısıyla Kuveyt otoritelerinin karşı çıkmasıyla personel değişimi gerçekleşemedi. 1 Nisan günü limana yanaşmamıza izin verilip Mayıs ayı içerisinde gemimiz bağlanmıştır. Otoriteler Haziran ayında gidebileceğimizi söylemesine rağmen sözlerini yerine getirmemeleri üzerine ben, Hintli ve Azerbaycanlı tüm gemi personeli kendi ülkelerimizin büyükelçiliklerine yardım talebinde bulunduk. Gemiden kurtulmak için talepte bulunduğum ilk günden beri Türk Büyükelçiliğimiz bana her türlü yardım ve desteği sürdürdü. İlgili otoritelerle gerekli görüşmeler yapılıp gerekli desteği sağlamıştır. Lakin bu zamana kadar hiçbir sonuç alınamamıştır. Israrla istememize rağmen girişimize izin verilmemektedir" dedi.
`DAYANACAK GÜCÜM KALMADI´
Ülkesine kavuşmak için gösterdiği tüm çabasına rağmen sonuç alamayınca açlık grevine başladığını dile getiren Sotan, "Çalıştığımız şirket iflas etti. O zamandan beri kumanya, su ve diğer ihtiyaçlarımız yetkililerce karşılanmakta. Gemimiz bayraksız ilan edildikten sonra tamamen Kuveyt´e ait oldu. Tüm insan hakları kuruluşları durumumuz hakkında bilgi sahibi oldukları halde hala bir sonuç çıkartamamıştır. Mental ve psikolojik olarak dayanacak gücüm kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımızdan vatanıma ve aileme kavuşabilmek için acilen yardım talep ediyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Tek isteğim bir an önce sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde gemiden ayrılıp vatanıma kavuşmaktır" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR
2021-03-10 11:02:50

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